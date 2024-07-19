Мамисон прирастет канатками 

Строительство первых двух канатных дорог на североосетинском курорте «Мамисон» будет закончено до конца года. В настоящее время уже смонтировано больше половины опор будущих подъемников.

На североосетинском курорте «Мамисон» в настоящее время ведется строительство двух канатных дорог, открытие которых планируется к концу текущего года. Строительство этих подъемников – это проект, который призван значительно расширить туристические возможности курорта и привлечь больше гостей и любителей зимнего отдыха. На сегодняшний день смонтировано уже более половины опор будущих канатных дорог, что свидетельствует о ходе работ и их успешном выполнении.

«Первый этап строительных работ на курорте „Мамисон“ в Северной Осетии планируется завершить к концу текущего года и открыть курорт в предстоящем зимнем сезоне. В настоящее время на площадке ведутся активные работы по возведению двух канатных дорог – уже смонтировано 18 из 34 опор»

– пресс-служба института развития Кавказ.РФ

Открытие новых канатных дорог на курорте «Мамисон» обещает оживить туристическую индустрию региона и привлечь внимание как отечественных, так и зарубежных туристов. Возможность комфортного подъема на горнолыжные трассы с помощью современных подъемников привлечет любителей активного отдыха, а также семейные пары и даже людей пожилого возраста, желающих насладиться красотой окрестностей.

В релизе также отмечается, что развитие инфраструктуры курорта способствует повышению престижа региона как туристического направления, что в долгосрочной перспективе приведет к экономическому подъему и росту благосостояния местного населения. Новые канатные дороги на курорте «Мамисон» также стимулируют развитие индустрии горнолыжного спорта в регионе.