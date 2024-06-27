Скоростной интернет появился в Мамисоне

Горнолыжный курорт Мамисон, который строится сейчас в горах Северной Осетии, впервые получил высокоскоростной интернет. Сеть 4G стала доступна благодаря компании МТС.

Североосетинский курорт Мамисон теперь располагает собственным скоростным интернетом, рассказали в пресс-службе МТС на Юге России.

Таким образом, оператор предоставляет все мобильные сервисы на строящемся горнолыжном курорте.

Специалисты компании разместили базовую станцию в Мамисонском ущелье, которое находится в Алагирском районе. Она действует на высоте 2 тыс м. Благодаря новому оборудованию, мобильным интернетом 4G могут пользоваться все, кто участвует в создании курорта, а позже, после открытия, эти возможности будут доступны и для туристов.

Напомним, сотовая связь заработала в Мамисоне в сентябре 2023 года. Услуги предоставляла также МТС.