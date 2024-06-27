Вестник Кавказа

Скоростной интернет появился в Мамисоне

Скоростной интернет появился в Мамисоне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Горнолыжный курорт Мамисон, который строится сейчас в горах Северной Осетии, впервые получил высокоскоростной интернет. Сеть 4G стала доступна благодаря компании МТС.

Североосетинский курорт Мамисон теперь располагает собственным скоростным интернетом, рассказали в пресс-службе МТС на Юге России.

Таким образом, оператор предоставляет все мобильные сервисы на строящемся горнолыжном курорте.

Специалисты компании разместили базовую станцию в Мамисонском ущелье, которое находится в Алагирском районе. Она действует на высоте 2 тыс м. Благодаря новому оборудованию, мобильным интернетом 4G могут пользоваться все, кто участвует в создании курорта, а позже, после открытия, эти возможности будут доступны и для туристов.

Напомним, сотовая связь заработала в Мамисоне в сентябре 2023 года. Услуги предоставляла также МТС.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1635 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Курорт Цей в Северной Осетии решили не развивать

Курорт Цей в Северной Осетии решили не развивать

Курорт Мамисон объявил набор персонала

Курорт Мамисон объявил набор персонала

Канатную дорогу начали устанавливать на курорте Мамисон

Канатную дорогу начали устанавливать на курорте Мамисон

Северная Осетия завершает строительство дороги к Мамисону

Северная Осетия завершает строительство дороги к Мамисону

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы