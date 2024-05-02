Вестник Кавказа

Художник Зак Кахадо представит свои работы в Москве

Художник Зак Кахадо представит свои работы в Москве
© Фото: пресс-служба Центра творческих индустрий “Фабрика“
В Москве состоится выставка художника Зака Кахадо. На ней будут представлены монументальные инсталляции. Вход для посетителей будет свободным.

В Москве пройдет персональная выставка художника Зака Кахадо "Накануне завтра", пишет пресс-служба Центра творческих индустрий "Фабрика".

На ней будет представлены монументальные инсталляции. Открытие выставки состоится 21 мая в 19:00, она продлится до 23 июня текущего года.

Кто такой Зак Кахадо?

Зак Кахадо родился в Патерсоне, штат Нью-Джерси. Является обладателем магистерской степени в области международных коммуникаций/политологии в Ратгерском университете.

Помимо этого, Кахадо участвовал в различных групповых выставках, ярмарках и биеннале, которые проходили в Москве, Кельне, Алматы.

Кроме того, его работы представлялись на избранных персональных выставках в Чечне, Кабардино-Балкарии, Адыгее, Москве и Санкт-Петербурге.

Вместо со своим братом Джбабахом Кахадо, а также Уилдриком Батжесом Зак основал галерею современного искусства "MSK Eastside Gallery". Она находится в Москве.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1575 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Дегустация сухофруктов, сладостей и чая прошла в павильоне &quot;Азербайджан&quot; на ВДНХ

Дегустация сухофруктов, сладостей и чая прошла в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ

Шествие представителей Кавказа и Юга России прошло на свадебном фестивале на ВДНХ в Москве

Шествие представителей Кавказа и Юга России прошло на свадебном фестивале на ВДНХ в Москве

Россия и Казахстан готовятся к демаркации

Россия и Казахстан готовятся к демаркации

Умер художник Сергей Андрияка

Умер художник Сергей Андрияка

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы