Художник Зак Кахадо представит свои работы в Москве

В Москве состоится выставка художника Зака Кахадо. На ней будут представлены монументальные инсталляции. Вход для посетителей будет свободным.

В Москве пройдет персональная выставка художника Зака Кахадо "Накануне завтра", пишет пресс-служба Центра творческих индустрий "Фабрика".

На ней будет представлены монументальные инсталляции. Открытие выставки состоится 21 мая в 19:00, она продлится до 23 июня текущего года.

Кто такой Зак Кахадо?

Зак Кахадо родился в Патерсоне, штат Нью-Джерси. Является обладателем магистерской степени в области международных коммуникаций/политологии в Ратгерском университете.

Помимо этого, Кахадо участвовал в различных групповых выставках, ярмарках и биеннале, которые проходили в Москве, Кельне, Алматы.

Кроме того, его работы представлялись на избранных персональных выставках в Чечне, Кабардино-Балкарии, Адыгее, Москве и Санкт-Петербурге.

Вместо со своим братом Джбабахом Кахадо, а также Уилдриком Батжесом Зак основал галерею современного искусства "MSK Eastside Gallery". Она находится в Москве.