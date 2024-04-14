Когда и где можно купаться в Армении и стоит ли это делать?

Армения не имеет выхода к морю, а расположенные в ее пределах высокогорные реки и озера чрезвычайно холодные большую часть года. В этом материале расскажем о том, где и когда в Армении можно искупаться без опасения простудиться.

Озеро Севан

Главный и самый известный водоем Армении, в котором можно искупаться. Самое большое озеро Южного Кавказа расположено в Гегаркуникской области. Происхождение озера тектоническое, но исследователи полагают, что на современный облик водоема воздействовали извержения вулканов, расположенные на пяти горных хребтах (Памбакский, Арегуни, Шахдагский, Гегамский, Варденсский), окружающих Севан. В высокогорное озеро впадает 28 больших и малых рек, несущих талые воды.

Где и когда можно искупаться в Севане?

Купальный сезон на Севане длиться всего полтора месяца, с середины июля по конец августа. Метеорологи в это время фиксируют пик солнечной активности, когда вода в озере нагревается до 18-19 градусов. В остальное время Севан еще более холодный и ветреный, а зимой и вовсе может покрыться льдом. Тем не менее буквально по всей береговой линии проложены дороги местного и республиканского значения. Наиболее комфортабельные места для отдыха можно обнаружить на полуострове Севан, а также в пределах частных пляжей Гегам, Мартуни, Белая Шоржа и Берег желаний. Бесплатные же пляжи частично завалены мусором, поскольку берега Севана известны своими недостроями, советскими заброшками и свалками.

Соленое озеро

На задворках столичного района Эребуни, недалеко от городского озера Вардавар, в районе безымянных улиц, где нет даже постоянного асфальтного покрытия, находится популярное с недавнего времени место отдыха, доехать до которого отважится не каждый ереванский таксист.

Что такое Соленое озеро?

Стихийное озеро возникло в 1970-х а в результате строительства ереванского гипсового комбината. Однако скептики полагают, что происхождение водоема грунтовое. Столица Армении известна грунтовыми водами, нещадно заливавшими тоннели армянского метрополитена в период его активного строительства. До поры до времени о водоеме знали лишь местные жители, которые первыми осмелились искупаться в мутной воде, обнаружив в ней высокую концентрацию соли. Она настолько высока, что утонуть в озере практически невозможно, благодаря чему находчивые жители Еревана присвоили искусственному водоему "армянское мертвое море". Тем не менее в путеводителях по Еревану его нет. Найти озеро можно на веб-ресурсах под названием озеро Ахи (соль).

Где и когда можно искупаться в Соленом озере?

Купальный сезон длиться практически все лето, поскольку объем водоема небольшой, и он успевает прогреться. Добраться до озера можно пешком, если двигаться на север от остановки общественного транспорта "Станция Эребуни" или дворами от 20-й улицы Сари Таха. В последние годы поток отдыхающих значительно вырос. Энтузиасты собрали неподалеку от озера импровизированную беседку, а также выложили каменную тропинку до безымянного источника в расположенных по соседству камышах, где можно смыть соль. Внешний вид озера не внушает доверия, как и соседство с действующим гипсовым комбинатом, однако в жару желающих почитать газету, лежа на водной глади, много.

Озеро Парз

На территории Дилижанского национального парка, на высоте 1334 м над уровнем моря, в густых лесах находится озеро Парз. Оно имеет оползневое происхождение. Берега водоема обустроены беседками и террасами. Парз практически не заболочено, в отличие от соседнего озера Гош, которое может исчезнуть, превратившись в болото.

Где и когда можно искупаться в озере Парз?

Поскольку озеро находится ниже большинства известных водоемов Армении, купаются в нем с середины июня по конец августа. Добраться до него можно из Дилижана по Тбилисскому (Тбилисян) шоссе до поворота на дорогу, которая так и называется "Озеро Парз" (Парз Лич). Кстати название озера переводиться как прозрачное, однако назвать его по-настоящему прозрачным едва ли получится.