Мертвый водопад, армянская Рапунцель и погибшая невеста: 3 водопада Армении

Атмосфера и энергетика водопадов замедляет привычный ритм жизни, позволяя людям пребывать в гармонии с природой. Большинство армянских водопадов недоступны для человека. Расскажем о трех, до которым можно добраться.

Касахский водопад

В Арагацотнской области, на дороге между селами Антарут и Арташаван, находится самый высокий водопад в республике, который считается мёртвым.

Что такое Касахский водопад?

Высота природного объекта 70 метров. Название водопад получил от реки Касах, которая служит его источником. Талые воды с горы Арагац вливаются в Касах, минуют левый склон горного ущелья, чтобы наполнить водные артерии Араратской долины. Утверждается, что русло Арзни-Шамирамского канала, по которому следуют водные потоки, было сформировано в результате вулканического извержения, похоронившего прежние стоки. Неудержимые потоки воды со временем сточили горные породы, прорубив тем самым каньон, который и стал самым высоким водопадом.

Как добраться до Касахского водопада?

Пеший маршрут начинается со стихийного съезда, если двигаться из села Антарут. С недавних пор Касахский водопад стали называть призрачным или мёртвым. Дело в том, что в верховье была построена миниГЭС, строительство которой стало следствием проблем армянской энергетики. В результате величественный водопад большую часть года не действует, а увидеть его можно только весной, во время сброса избытка талых вод.

Джермукский водопад

Недалеко от курортного городка Джермук можно отыскать второй по высоте водопад Армении, который признан самым красивым в республике.

Что такое Джермукский водопад?

Высота природного объекта 68 метров. Соседство с бывшим курортом всесоюзного значения определило его название и назначение. По легенде, девушка воспротивилась воле отца, предпочтя богатым кавалерам юного пастуха. Разгневанный отец заточил красавицу в высокой башне, пригрозив дочери, что та станет русалкой, если вновь тайком будет встречаться со своим избранником. Не послушав отца, ночью красавица спустила свои длинные волосы, чтобы возлюбленный смог подняться к ней. Отцовское проклятие сбылось, девушка превратилась в русалку, а ее волосы - в водопад. Отсюда народное название природного объекта - Девичьи косы.

Как добраться до Джермукского водопада?

Увидеть Девичьи косы можно, став участником одной из туристических экскурсий, которые стартуют в Джермуке. Изюминка водопада в его умиротворяющей атмосфере. О его лечебных способностях ходят легенды, правда обнаруженные в его пределах купели давно заброшены. Дело в том, что вода природном объекте чрезвычайно холодная, а потому окунуться в его потоки решается не каждый.

Шакинский водопад

В Сюникской области, севернее городка Сисиан, можно наблюдать третий по высоте водопад Армении.

Что такое Шакинский водопад?

Высота природа объекта чуть более 18 метров. Название он получил благодаря притоку Воротана речке Шаки, берущей начало в верховьях Воротанского горного перевала. У водопада есть своя легенда о прекрасной девушке по имени Шаки, которая предпочла спрыгнуть со скалы, нежели достаться неизвестному завоевателю, который влюбился в нее с первого взгляда. Во время падения, белоснежное платье невесты раскрылось и превратилось в водопад. Посетившие Шаки туристы действительно отмечают сходство потоков водопада с белым свадебным платьем.

Как добраться до Шакинского водопада?

Водопад находится в трех километрах к северу от Сисиана, а потому добраться можно на машине. Бурные потоки водопада скрывают несколько природных гротов. Их можно посетить, однако гиды не рекомендуют этого делать, поскольку ни один из них не оборудован элементами безопасности. Поток искрящихся брызг поглощает здесь голоса людей и почти все звуки окружающей природы.