Партнерство России и США создаст стабильность – Уиткофф

Спецпосланник США Уиткофф уверен, что Россия и США могут наладить контакты и перестроить отношения. С его слов, партнерство двух стран создаст стабильность.

Возможность перестроить отношения Москвы и Вашингтона есть, заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.

"Я считаю, что есть возможность перестроить отношения между Россией и США с помощью очень привлекательных коммерческих возможностей, которые, на мой взгляд, обеспечивают реальную стабильность в регионе. Партнерство создает стабильность"

- Стивен Уиткофф

В разговоре телеканалом Fox News он также затронул тему конфликта на Украине и подчеркнул, что процесс урегулирования находится "на грани чего-то важного для всего мира".

Напомним, что Уиткофф посетил Санкт-Петербург в минувшую пятницу. Там он встретился с руководителем Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Дмитриевым и президентом России Владимиром Путиным. Как Кремль, так и Белый дом считают, что его визит еще больше приближает мир на Украине, а также возможную встречу президентов Путина и Трампа.