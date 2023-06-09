Как танцуют кавказцы: стили, чувства, особенности

Сегодня отмечается Международный день танца. На Кавказе насчитывается более ста различных танцев, каждый из которых демонстрирует оригинальный национальный костюм, хореографию, а, главное, свой особенный характер. Расскажем о самых интересных танцах народов Кавказа.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

История Международного дня танца началась в 1982 году, когда комитет танца Международного института театра при ЮНЕСКО предложил праздновать его 29 апреля. Официально именно эту дату предложил педагог и хореограф Петр Гусев, и связана она с днем рождения французского хореографа и реформатора современного балета Жан-Жоржа Новерра. Главной идеей Дня танца стало объединение всех направлений танцевального искусства — классического, народного, эстрадного, бального, акробатического.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Танец лучше других видов искусства выражает чувства и раскрывает характер. Каждый народный танец Кавказа дает возможность приобщиться к традициям и социально-бытовым основам региона.

Къафэ называют "танцем черкесских князей", так как в старину его танцевали представители знатных родов. Танец отличают гордая степенность в сочетании со строгой женской грациозностью. В нем нашла отражение многовековая культура отношений между мужчиной и женщиной на Кавказе. Это своеобразный гимн мужеству и благородству.

Хъуромэ — танец обрядовый, со своей сценарной тематикой. Он состоит их трех частей: в первой показан обход соседских дворов с пожеланиями здоровья и благополучия, во второй — приготовление пищи и коллективная трапеза, третья часть — молодежное веселье и игры в танцевальном выражении.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тюз тепсеу — в переводе "правильный танец", самый популярный на карачаевском и балкарском тое (свадьбе). Парный танец, в котором парень изображает орла, а девушка — лебедя. Сложность женской партии в исключительной плавности движений — по правилам ни одна складка на платье девушки не должна шелохнуться. При этом девушке не положено поднимать глаза и руки выше груди.

Картули — строгий танец на грузинской свадьбе. У него несколько разновидностей: "Нарнари" — танец лебедей (женский), "Хоруми" — воинственный танец, "Давлури" — танец городской знати, "Кистури" — танец жителей Панкийского ущелья, "Хевсурули" — танец с саблями.

Ачарули - женский танец, в основе которого - игривый флирт. Хореография танца сочетает в себе плавные движения рук с необычными для женского танца движениями ног, порой напоминающими мужскую лезгинку.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гандагана — аджарский танец, которому был присвоен статус нематериального культурного наследия Грузии. В переводе название танца означает "поперек". Танец парный, в котором парень добивается внимания девушки. Характер танца отличается особой энергетикой и красивыми костюмами.

Нохчийн хелхар — чеченский народный танец отражает традиции парного кавказского танца, сочетающий мужскую экспрессию и женскую пластику. Танец несет в себе особую эмоциональную насыщенность и одухотворенность.

Парца — аджарский групповой танец. Его родина - Гурия, юго-западный регион у турецкой границы. Этот древний танец популярен на сельских празднествах. Он очаровывает зрителей своей стремительностью, своеобразным парением в воздухе и неудержимым ритмом.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Яллы — древний азербайджанский народный коллективный танец. Внесен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это жизнерадостная круговая пляска, в которой исполнители держатся за руки или за плечи друг друга. Движения их синхронны и ведомы основным ведущим. Яллы - памятник музыкального наследия как Нахчывана, так и Азербайджана в целом.