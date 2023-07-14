Что означает танец дервишей и где его посмотреть в Турции?

Кружащиеся дервиши давно стали частью турецкой культурной и духовной традиции. Их ритуальный танец относится к шедеврам устного и нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Расскажем, кто такие дервиши и что означает их танец, а также где в Турции можно увидеть танец кружащихся дервишей.

Хотя такой ритуал свойственен не только суфийским дервишам Турции, подобные музыкальные радения устраиваются и в Египте и в Индии. Но именно в Турции находится центр суфийского ордена Мевлеви, с которым связано появление этого ритуального танца.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто такие дервиши?

Дервишами в мусульманской вере называются приверженцы суфизма и аскетичного образа жизни. Они могли странствовать или жить в ханаках - суфийских обителях. Для ясности их можно сравнить с монахами, однако они могли заводить семью и жить в собственном доме. Но даже если дервиш не обделен имуществом, его отличает исключительная щедрость и гостеприимство.

Что такое суфизм простыми словами?

Суфизм - это духовное и мистическое направление в исламе, проповедующее аскетизм и подвижничество. В его основе лежит борьба с душевными пороками и самосовершенствование как путь к Богу. Последователей этого религиозного течения называют суфиями. Это также одно из направлений исламской философии.

Как появился танец кружащихся дервишей?

Считается, что танец дервишей появился еще до основания суфийского ордена Мевлеви благодаря поэту и богослову Джалаладдину Руми. Этот орден был основан на территории современной Турции сыном Руми в XIII веке - султаном Веледом. Со временем этот тарикат стал известен как братство крутящихся дервишей. В основу ордена легли учения как Руми, так и его сына. Но в орден входили не только дервиши (их принимали в орден после испытания, длившегося тысячу дней), но и челеби, занимающие более высокую ступень в иерархии, а также мюриды, только начавшие свой путь духовного самосовершенствования.

Что означает танец кружащихся дервишей?

Танец кружащихся дервишей известен как “сама” (“сема”). Это не просто танец, а ритуал, который представляет собой разновидность зикра - исламской практики ритмичного повторения молитвы. Сема включает в себя не только лишь танец, но и песнопения, музыку и декламацию. Этому танцу учатся годами, каждое движение и деталь костюма участников этого ритуала имеет сакральный смысл.

Кружась, дервиши стремятся достичь единения с Богом и внутреннего просветления. Вращение участников ритуала вокруг своей оси и вокруг дервиша в центре олицетворяет вращение планет и их движение вокруг солнца. Дервиши не соприкасаются друг с другом, лишь вращаются в молчании вокруг своей оси, держа одну руку вверх, не двигая ни головой, ни ладонями. Дервиши, у которых на головах шерстяные колпаки (сикке), во время танца облачены в темные накидки, которые сбрасываются, символизируя духовное перерождение. Мантии (хирка) сменяют белые длинные наряды с поясом.

Где посмотреть танец дервишей в Стамбуле?

Стамбул - одно из наиболее доступных мест, где можно увидеть настоящий танец кружащихся дервишей. Самое знаменитое такое место - это дом-музей Галата Мевлеви, который еще называют музеем кружащихся дервишей, расположенный в районе Галата в начале улицы Галип Деде. Раньше здесь находился суфийский монастырь. Билеты продаются на месте, но пока что музей находится на реставрации. Церемония обычно проводилась каждое воскресенье в 17.00.

Пока музей не открылся, большинство желающих увидеть танец приходят в культурный центр Ходжа Паша, который находится недалеко от железнодорожного вокзала Сиркеджи в центре Стамбула. Выступления длительностью час проводятся ежедневно в 19:00. Стоимость билета - $37, есть официальный сайт.

Где посмотреть танец дервишей в Конье?

Увидеть танец кружащихся дервишей можно и в Конье - родине ордена Мевлеви. Конья находится в центральной части Турции, с 1077 по 1307 год это была столица Сельджукского султаната. Оттуда орден Мевлеви распространился на территории, ставшие впоследствии Османской империей. Церемония проводится в культурном центре Мевляны, расположенном в центре Коньи, по субботам в 19:00. Входной билет стоит 100 лир (290 рублей).