Как Джалаладдин Руми стал духовным отцом дервишей

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стихи ученого и поэта Джалаладдина Руми известны во всем мире, но больше всего он прославился как духовный отец суфийского ордена Мевлеви – тариката (пути), который называют братством вертящихся дервишей.

Странствия Руми

Джалаладдин Мухаммед Руми родился в 1207 году в городе Балх в Хорасане, на территории современного Афганистана, жил в Анатолии, которая исторически была известна как Рум - сердце Византийской империи. В источниках поэта часто называют "Мевлана" ("наш господин"), что свидетельствует об авторитете и славе Руми, а также "Аль-Балхи" – по названию его родного города.

Отец Руми Баха ад-Дин Валад был известным суфием и ученым в Балхе, который входил в государство Хорезмшахов, но ему пришлось уехать из страны вместе с семьей. Руми на тот момент было всего пять лет. Из Балха они направились на совершение хаджа. Прожив несколько лет в Дамаске, Малатье, Эрзинджане и Ларинде (нынешняя турецкая провинция Караман), Валаде по приглашению сельджукского султана Ала ад-Дина Кей-Кубада I семья поселилась в Конье.

Я долго искал Бога у христиан, но Его не было на кресте. Я побывал в индуистском храме и древнем буддийском монастыре, Но и там не нашел я даже следов Его. Я отправился к Каабе, но Бога не было и там. Тогда я заглянул в свое сердце. И только там узрел Бога, Которого не было больше нигде…

Руми получил прекрасное образование: знал Коран, хорошо разбирался в вопросах религии и точных науках, владел персидским, арабским и греческим языками. Был женат, свих сыновей он назвал Султан Валад и Ала ад-Дин. По некоторым данным, после смерти жены обрел вновь обрел семейное счастье – во втором браке у него также было двое детей.

Я встречал много людей, у которых не было одежды. Я встречал много одежд, внутри которых не было людей.

Мать Руми Мумине Хатун умерла в Ларинде, а отец Баха ад-Дин Валад - в Конье после двух лет работы в местном медресе города.

Учителя Руми

После смерти отца, 24-летникий Руми занял в медресе его должность. Позднее он становится учеником Сейида Бурханеддина, который в свою очередь обучался у отца Руми. Мевлана, служил Бурханеддину девять лет, прежде чем получил "иджазу" - разрешение на распространение учения. Бурханеддин призвал Руми посетить великие медресе Дамаска и Алеппо, чтобы расширить свои знания. В Сирии Руми совершенствовался в арабском языке и поэзии, лексике, юриспруденции, герменевтике, а также хадисах. В Дамаске - вел беседы с такими великими суфиями, как Ибн Араби и Садреддин аль-Кунави. Учителем Руми также был л Шамс Тебризи.

Не бодрствуя сердцем, мы с вами едва ли достигнем того, о чем страстно мечтали.

Свои последние годы Мевлана посвятил литературе. Одним из наиболее знаковых его произведений стала поэма "Маснави", в которой представлены идеи суфизма. Это произведение многие считают одной из величайших работ мировой литературы. В основном свои труды Руми писал на персидском языке, но в его творчестве также есть произведения на арабском и греческом. Литературное наследие Руми повлияло на дальнейшее становление традиций не только самого жанра, но и языков.

Шли вместе тюрок, перс, араб и грек. И вот какой-то добрый человек Приятелям монету подарил И тем раздор меж ними заварил… … Слова несведущих несут войну, Мои ж – единство, мир и тишину.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как-то на базаре Руми услышал стук молоточков ювелиров, которые обрабатывали золото. В нем он расслышал слова свидетельства и принялся кружиться. По некоторым данным, это кружение Руми ассоциировал с совершением Хаджа, поскольку благодаря ему можно было очистить душу и приблизиться к религиозному идеалу.

Руми умер в 1273 году. Его могила находится в Конье рядом с местом погребения отца. После смерти Руми его сын - Султан Валад - основал орден Мевлеви, который существует и по сей день. Самого же Руми считают духовным предком дервишей, которые уделяют большое внимание дисциплине, пению и танцам, а также практике зикра - медитации и повторении имени Аллаха.