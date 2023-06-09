Как научиться танцевать кавказские танцы

У кавказских танцев могут общие истоки: природа, климат, географический рельеф, но у каждого из них свой язык и свой особый способ выражения эмоций, мужественности и женственности, виртуозности и грации.
Абхазский танец
К примеру, абхазский танец "Ашацхыртра" по характеру победный и потому исполняется большим мужским коллективом и обязательно с оружием в руках. Характер абхазской женщины раскрывается в лирическом танце "Лалзын", раскрывающим всю женственность горянки.
Грузинский танец
Самый популярный кавказский танец "Лезгинка" получил мировую известность в 1930-е, когда его исполнили на Всемирном фестивале народного танца в Лондоне. Однако ею богатая палитра кавказских танцев не ограничивается. У грузин есть несколько танцев, имеющих яркую жанровую окраску:
- "Нарнари" - лебединый танец (женский),
- "Абрагули" - танец лесников,
- "Кинтоури" - танец торговцев,
- "Хевсурули" - танец с саблями.
Мужское и женское в кавказском танце
Танец на Кавказе - это, в первую очередь, выражение тех качеств мужчин и женщин, которые на Кавказе издавна считаются идеальными. Зажигательная энергия, дерзостный напор мужского танца отлично оттеняет плавную и нежную грацию женского. Особенности хореографии обусловлены природой этих волшебных по красоте мест, с величием кавказских гор, с быстрым течением рек и зеркальной поверхностью многочисленных озер.
Танец на кавказской свадьбе
Кто хоть раз бывал на кавказской свадьбе знает, что центральное место там отведено народному танцу. Буквально после второго-третьего тоста, гости пускаются в пляс, и обычно это так называемая "свадебная лезгинка". Ее танцуют все желающие. Главный свадебный танец этикетом и традициями отведен жениху и невесте, и приглашает новобрачных на этот танец старший глава семейства.
Кто раскрутил кавказские танцы?
Еще с советских времен прославленные танцевальные коллективы страны, такие как "Вайнах" из Чечни, "Лезгинка" из Дагестана, ансамбль "Кабардинка" и другие с успехом гастролировали за рубежом, демонстрируя лучшие образцы, которые вызывали огромный интерес у публики. В итоге популярность кавказского танца вышла далеко за пределы региона.
Где научиться танцевать кавказские танцы?
По всей России работает множество танцевальных кружков, школ и студий, где обучаются искусству кавказского танца люди разных национальностей. Сегодня научиться танцевать лезгинку или другие кавказские танцы, а также обучить детей, можно:
- в школах танцев или специальных секциях, которые есть во многих населенных пунктах,
- индивидуально заниматься с хореографом,
- самостоятельно.
Как научиться танцевать лезгинку дома
В интернете вы найдете множество разных методик обучения танцу, из которых можно выбрать наиболее подходящую для вас. Также в специализированных магазинах можно приобрести носители, в которых весь процесс обучения поставлен на более профессиональную почву.
Как научиться танцевать лезгинку за 5 минут
- Перед занятием необходимо делать разминку, так как такой танец, как лезгинка, потребует от вас особой гибкости.
- Как и в любом танце, надо запомнить определенную очередность шагов. В лезгинке эти шаги – удары ногами по полу. Но они обязательно должны попадать в такт музыке.
- Движения рук имеют не менее важное значение для лезгинки, поскольку придают выразительности танцу и помогают держать равновесие.
При этом надо помнить, что кавказский танец требует страсти, живых эмоций и немного актерского мастерства. Даже если вы овладеете всеми движениями, ритмом, попаданием в такт музыки, но останетесь при этом эмоционально вне процесса, ваш танец не затронет зрителя. Танец, особенно такой, как лезгинка, приводит к эмоциональной экспрессии - выходу на свободу подавляемых нами чувств, что в итоге способствует психологическому равновесию.