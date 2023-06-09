Как научиться танцевать кавказские танцы

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кавказские танцы давно вышли на улицы многих российских городов. Это особая культура. Если присмотреться, можно увидеть, насколько разнообразны танцы народов, населяющих регион. В этом материале читайте о том, откуда кавказцы черпают энергию танца, и о том, как можно научиться танцевать лезгинку.

У кавказских танцев могут общие истоки: природа, климат, географический рельеф, но у каждого из них свой язык и свой особый способ выражения эмоций, мужественности и женственности, виртуозности и грации.

Абхазский танец

К примеру, абхазский танец "Ашацхыртра" по характеру победный и потому исполняется большим мужским коллективом и обязательно с оружием в руках. Характер абхазской женщины раскрывается в лирическом танце "Лалзын", раскрывающим всю женственность горянки.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузинский танец

Самый популярный кавказский танец "Лезгинка" получил мировую известность в 1930-е, когда его исполнили на Всемирном фестивале народного танца в Лондоне. Однако ею богатая палитра кавказских танцев не ограничивается. У грузин есть несколько танцев, имеющих яркую жанровую окраску:

"Нарнари" - лебединый танец (женский),

"Абрагули" - танец лесников,

"Кинтоури" - танец торговцев,

"Хевсурули" - танец с саблями.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мужское и женское в кавказском танце

Танец на Кавказе - это, в первую очередь, выражение тех качеств мужчин и женщин, которые на Кавказе издавна считаются идеальными. Зажигательная энергия, дерзостный напор мужского танца отлично оттеняет плавную и нежную грацию женского. Особенности хореографии обусловлены природой этих волшебных по красоте мест, с величием кавказских гор, с быстрым течением рек и зеркальной поверхностью многочисленных озер.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Танец на кавказской свадьбе

Кто хоть раз бывал на кавказской свадьбе знает, что центральное место там отведено народному танцу. Буквально после второго-третьего тоста, гости пускаются в пляс, и обычно это так называемая "свадебная лезгинка". Ее танцуют все желающие. Главный свадебный танец этикетом и традициями отведен жениху и невесте, и приглашает новобрачных на этот танец старший глава семейства.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто раскрутил кавказские танцы?

Еще с советских времен прославленные танцевальные коллективы страны, такие как "Вайнах" из Чечни, "Лезгинка" из Дагестана, ансамбль "Кабардинка" и другие с успехом гастролировали за рубежом, демонстрируя лучшие образцы, которые вызывали огромный интерес у публики. В итоге популярность кавказского танца вышла далеко за пределы региона.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где научиться танцевать кавказские танцы?

По всей России работает множество танцевальных кружков, школ и студий, где обучаются искусству кавказского танца люди разных национальностей. Сегодня научиться танцевать лезгинку или другие кавказские танцы, а также обучить детей, можно:

в школах танцев или специальных секциях, которые есть во многих населенных пунктах,

индивидуально заниматься с хореографом,

самостоятельно.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как научиться танцевать лезгинку дома

В интернете вы найдете множество разных методик обучения танцу, из которых можно выбрать наиболее подходящую для вас. Также в специализированных магазинах можно приобрести носители, в которых весь процесс обучения поставлен на более профессиональную почву.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как научиться танцевать лезгинку за 5 минут

Перед занятием необходимо делать разминку, так как такой танец, как лезгинка, потребует от вас особой гибкости.

Как и в любом танце, надо запомнить определенную очередность шагов. В лезгинке эти шаги – удары ногами по полу. Но они обязательно должны попадать в такт музыке.

Движения рук имеют не менее важное значение для лезгинки, поскольку придают выразительности танцу и помогают держать равновесие.

При этом надо помнить, что кавказский танец требует страсти, живых эмоций и немного актерского мастерства. Даже если вы овладеете всеми движениями, ритмом, попаданием в такт музыки, но останетесь при этом эмоционально вне процесса, ваш танец не затронет зрителя. Танец, особенно такой, как лезгинка, приводит к эмоциональной экспрессии - выходу на свободу подавляемых нами чувств, что в итоге способствует психологическому равновесию.