Как танцевали азербайджанцы

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В народном танце не только отражаются характер и темперамент нации, по нему можно проследить и важные исторические события.

История танца

Первые свидетельства о зарождении азербайджанского танца были обнаружены в археологическом заповеднике Гобустан: изображенные на скалах танцующие люди напоминают исполнителей танца "яллы". Изначально появились ритуальные и охотничьи танцы, в Средние века стали формироваться народные танцы, при дворах правителей были свои танцовщики. В XIX веке появились свидетельства путешественников, которые описывают в своих записях своеобразие азербайджанского танца . Так, российский историк и этнограф Иван Иванович Шопен пишет о танцах мирзаи, гюванк, а также о коллективном танце.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 1938 году в Азербайджане появился первый профессиональный танцевальный коллектив. Наиболее известными танцовщиками того времени были Алибаба Абдуллаев, Амина Дильбази, Роза Джалилова. В 1959 году Амина Дильбази возглавила ансамбль "Чинар", который из самодеятельного коллектива перешел в статус профессионального. Алибаба Абдуллаев ставил танцы для театра и кино, преподавал в Институте искусств имени М. А. Алиева и в Бакинском хореографическом училище. Роза Джалилова, проработав несколько лет в Азербайджанском театре оперы и балета имени М. Ф. Ахундова, перешла в Азербайджанский государственный ансамбль песни и танца, созданный Узеиром Гаджибековым, и больше трех десятков лет представляла Азербайджан на мировой сцене.

Структура танца

Азербайджанский танец, как правило, характеризуется трехчастной структурой: сначала исполнитель делает ход по кругу. Затем приходит черед сюзме, эта часть считается лирической. Здесь движения танцора минимальны в сравнении с первой частью. Заключительная часть достаточно ритмична и считается торжественной. Как правило танцы исполняются в сопровождении народных инструментов, например, под аккомпанемент двух зурн и одной нагары.

Многие азербайджанские танцы названы в честь растений или животных. Так, танец "лалэ" получил свое имя в честь полевого мака, а "джейрани" в честь газели.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Разнообразие

Азербайджанские народные танцы можно охарактеризовать по разным критериям:

по тому, кто его исполняет: женские, мужские, коллективные

по ритму: оживленные и плавные

по теме: спортивные, хороводно-игровые, бытовые, героические военные, обрядовые.

Женский танец более плавный, чем мужской. В нем эффект достигается за счет наряда – из-за длинной юбки и медленных движений ног танцовщица будто плывет по сцене. Акцент в таком танце - на верхнюю часть корпуса. А в мужском танце, акцент меняется зеркально – тут главную роль уже играет техника движения ног.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Плавный женский танец "иннаби" исполняют во время праздничных событий, свадеб. Если танец исполняют две женщины, то сначала одна из них пытается пригласить танцевать подругу, которая поначалу отказывается, но потом всё же присоединяется к танцу.

Самый популярный танец "яллы" могут исполнять как женщины, так и мужчины: чисто танцоров достигает 10-15, а в хороводном варианте может быть гораздо больше участников. В танце "яллы" есть так называемый ведущий, за которым повторяют все движения. Он же руководит всеми этапами танца. В 2018 году танец яллы (а также его разновидности) были включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в охране.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"