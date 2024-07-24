Вестник Кавказа

Москве 877 лет: праздник на улицах города, парад трамваев и выступление в Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ

"Вестник Кавказа"
Москва в эти выходные, 7-8 сентября, отмечает День города. На севере столицы прошел парад трамваев, в Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ гости могли насладиться национальными танцами, а на улицах города гуляло много москвичей и туристов.

Празднование Дня города стартовало сегодня в Москве. Торжественные мероприятия будут проходить в течение двух дней, 7-8 сентября.

В субботу на севере города состоялся парад трамваев, в котором приняли участие уникальные исторические вагоны

К празднованию Дня города в Москве уже не первый год присоединяется и Павильон "Азербайджан" на ВДНХ.

На улицах было многолюдно. "Вестник Кавказа" представляет самые яркие фото с живописного праздника!

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День города Москва
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
День города в Павильоне Азербайджан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Парад трамваев
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
День города Москва
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
День города Москва
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
День города Москва
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Парад трамваев
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
День города в Павильоне Азербайджан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
День города Москва
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
День города Москва
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
День города Москва
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Посетители в День города в Павильоне Азербайджан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
День города Москва
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Парад трамваев
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
День города в Павильоне Азербайджан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
День города Москва
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
День города Москва
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
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