Москве 877 лет: праздник на улицах города, парад трамваев и выступление в Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ

Москва в эти выходные, 7-8 сентября, отмечает День города. На севере столицы прошел парад трамваев, в Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ гости могли насладиться национальными танцами, а на улицах города гуляло много москвичей и туристов.

Празднование Дня города стартовало сегодня в Москве. Торжественные мероприятия будут проходить в течение двух дней, 7-8 сентября.

В субботу на севере города состоялся парад трамваев, в котором приняли участие уникальные исторические вагоны

К празднованию Дня города в Москве уже не первый год присоединяется и Павильон "Азербайджан" на ВДНХ.

На улицах было многолюдно. "Вестник Кавказа" представляет самые яркие фото с живописного праздника!