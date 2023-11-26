7 сентября в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ отметят День Москвы

Выступления и развлекательные мероприятия пройдут в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ с перерывами на протяжении всего дня, с 11:00 до 20:00.

В день Москвы в павильоне "Азербайджан" пройдут

мастер-классы по народным азербайджанским танцам

выступления хореографа

тематические экскурсии

викторины с памятными призами от павильона "Азербайджан" и его партнеров.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На праздничной ярмарке в торговой зоне павильона можно будет попробовать азербайджанские сладости и традиционный азербайджанский чай с чабрецом, кардамоном и гвоздикой.

Там же можно будет купить продукцию азербайджанских производителей:

редкие виды варенья

специи и соусы

соки и консервные изделие

сувениры, ковры.