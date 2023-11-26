Вестник Кавказа

7 сентября в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ отметят День Москвы

7 сентября в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ отметят День Москвы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выступления и развлекательные мероприятия пройдут в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ с перерывами на протяжении всего дня, с 11:00 до 20:00.

В день Москвы в павильоне "Азербайджан" пройдут

  • мастер-классы по народным азербайджанским танцам
  • выступления хореографа
  • тематические экскурсии
  • викторины с памятными призами от павильона "Азербайджан" и его партнеров.
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На праздничной ярмарке в торговой зоне павильона можно будет попробовать азербайджанские сладости и традиционный азербайджанский чай с чабрецом, кардамоном и гвоздикой.

Там же можно будет купить продукцию азербайджанских производителей:

  • редкие виды варенья
  • специи и соусы
  • соки и консервные изделие
  • сувениры, ковры.
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