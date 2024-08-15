Вестник Кавказа

«Ночь танцующих бриллиантов»: Баку примет ЧМ по бальным танцам

«Ночь танцующих бриллиантов»: Баку примет ЧМ по бальным танцам
В октябре в столице Азербайджана состоится яркое танцевальное событие. Баку примет Азербайджанский танцевальный фестиваль с гала-шоу «Ночь танцующих бриллиантов», а также два танцевальных чемпионата.

В Баку 25-27 октября будет проходить «Азербайджанский Танцевальный Фестиваль».

В программе мероприятия Чемпионат мира по профессиональным бальным танцам WDC и Чемпионат Европы по латиноамериканским шоу-танцам, а также  шоу «Ночь танцующих бриллиантов».

Танцевальный фестиваль пройдет в отеле JW Marriott Absheron.

Азербайджан выбран для проведения мероприятия Всемирным танцевальным советом второй год подряд. Страна уделяет большое внимание развитию культуры и спорта, регулярно организуя масштабные программы и проекты, призванные раскрыть творческий потенциал и повысить международный престиж Азербайджана.

Это стремление восходит к общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, он видел процветание страны в развитии этих сфер. Азербайджан, как страна, впервые представившая мусульманскому миру балет, обладающая уникальными традициями в области народного танца, джаза и классической музыки, станет идеальным местом для проведения спортивных и культурных мероприятий на высшем уровне.

Фестиваль танцев организован Азербайджанским танцевальным советом (AZDC) под руководством народной артистки Азербайджана Тараны Мурадовой совместно с компанией Smooth &Rhythm Dance Style (SRDS), возглавляемой ее основателем Ольгой Краснянской.

Мероприятие позволит укрепить культурные ценности Азербайджана, подчеркнуть необходимость развития бальных танцев в стране и показать спортивные и художественные аспекты бального танца. Это позволит молодежи активно участвовать в международных турнирах, представляя свою страну.

Чемпионат мира по профессиональным бальным танцам WDC и Чемпионат Европы по латиноамериканским танцам состоятся 26 октября. Участие в ним примут сотни лучших танцоров из более чем 40 стран мира. На чемпионатах выступят более 500 танцевальных пар и сольных исполнителей.

Выступления пройдут в категориях:

  • - Чемпионат мира по профессиональным бальным танцам WDC
  • - Чемпионат Европы по профессиональным латиноамериканским танцам WDC
  • - Открытый чемпионат мира по профессиональным латиноамериканским танцам
  • - SRDS Amateur & Professional Smooth Super Trophy
  • - Открытые чемпионаты мира среди любителей по бальным, латинским и Smooth танцам
  • - Открытые чемпионаты мира среди молодежи, юниоров и детей по бальным, латинским и Smooth танцам
  • - Открытые чемпионаты мира среди детей и юниоров по сольным бальным, латинским и Smooth танцам
  • - Открытые чемпионаты Азербайджана по сальсе, бачате и аргентинскому танго
  • - Открытые чемпионаты мира Pro Am по бальным, латинским, Smooth, Rhythm, аргентинскому танго и карибским миксам.

Гала-шоу «Ночь танцующих бриллиантов» назначено на 27 октября. В программе выступления лучших танцевальных пар мира. Ведущим праздника танца станет заслуженный артист РФ, президент Российского танцевального союза Станислав Григорьевич Попов. За музыкальное сопровождение отвечает оркестр под управлением Бориса Мягкова.

В преддверии чемпионатов в Баку будет организован Международный танцевальный конгресс. Он состоится 25 октября, на нем будут представлены различные танцевальные стили: международные бальные, международные латинские, международные Smooth, карибские миксы и аргентинское танго.

В завершении фестиваля 28 октября пройдет экскурсия по Баку, с городом можно познакомиться через призму поэзии и старинных сказаний. В программе вечерняя прогулка и обед с блюдами национальной кухни.

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