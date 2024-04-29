В Кисловодске бесплатно научат национальным танцам

Гости и жители Кисловодска смогут бесплатно изучить основы национальных танцев. Посещение мастер-классов открыто для всех желающих.

В этом летнем сезоне жители и гости Кисловодска получили возможность научиться танцевать национальные танцы благодаря запуску бесплатной программы танцевальных мастер-классов. Это уникальное мероприятие позволит всем желающим познакомиться с культурным наследием и основами танцев различных народов.

"В летний сезон специально для жителей и гостей курорта место у скульптурной группы "Ландо" на самом длинном туристическом проспекте города стало многонациональной танцплощадкой. Городские хореографические ансамбли межнационального культурно-просветительского центра "Дружба" для всех желающих проводят бесплатные мастер-классы по национальным танцам"

– глава Кисловодска Евгений Моисеев

По словам главы города, участие в таких мастер-классах не только позволит научиться новому виду танцев, но и расширит кругозор, поможет лучше понять культуру других народов.

Какие преимущества предлагает программа?

Во-первых, это бесплатно. Участие в мастер-классах не требует финансовых затрат, что делает программу доступной для всех желающих.

Во-вторых, профессиональные преподаватели. Обучение проводят опытные инструкторы, которые помогут освоить основы танцев.

И, наконец, атмосфера радости и веселья. В процессе каждый сможет не только научиться новому, но и провести время в приятной обстановке.