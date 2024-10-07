Ильхам Алиев посоветовал европейским странам не брать пример с Франции

Европейский союз должен сохранять нейтралитет в армяно-азербайджанском мирном процессе, как это было во время оккупации азербайджанских земель - заявил президент Азербайджана бельгийскому послу после вручения верительных грамот.

Вчера после вручения верительных грамот новых послов в Азербайджане президент Ильхам Алиев провел отдельную беседу с послом Королевства Бельгия Жюльеном де Фрайпоном. Бельгия была одним из 10 государств-основателей Совета Европы, а в первой половине 2024 года председательствовала в Евросоюзе. Кроме того, Брюссель – столица не только Бельгии, но и всего Евросоюза. Поэтому отношения с этой страной важны для Азербайджана.

Именно в Брюсселе при поддержке президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля успешно проводились переговоры между Арменией и Азербайджаном, и там был достигнут прогресс. Правда, армянская сторона решила не продолжать Брюссельский процесс.

Почему до сих пор не подписан мирный договор между Арменией и Азербайджаном?

Ильхам Алиев отметил, что все пункты мирного договора равноценны, их нельзя отделить друг от друга. Поэтому для Баку неприемлемо предложение правительства Армении «подписать все, что было согласовано до сих пор, а несогласованные положения оставить на последующие этапы»

В период оккупации Арменией азербайджанских земель существовали так называемые «Мадридский принципы», и одним из главных обговоренных обеими сторонами положений было то, что ничто не может считаться согласованным, пока не согласованы все вопросы. Такова была позиция тогдашних сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Армении и Азербайджана, и мы остаемся на этой позиции. К сожалению, некоторые члены бывшей Минской группы изменили свою позицию по этому вопросу и поддерживают нынешнее нереальное предложение Армении

- президент Азербайджана.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По его словам, армянская сторона демонстрирует, что якобы хочет мира, но заведомо знает, что ее предложения не могут быть приняты.

Когда наши земли находились под оккупацией – с 1992 по 2020 год, мы потратили 28 лет и результат был нулевым. А сейчас переговоры ведутся уже два года. Поэтому надо быть терпеливыми, реалистичными и верить, что мир на Южном Кавказе в конечном счете будет достигнут

- Ильхам Алиев.

Чего Баку ждет от Евросоюза?

В Баку убеждены, что ЕС, как и прежде, должен сохранять нейтралитет в армяно-азербайджанском мирном вопросе.

Европейский Союз никогда не проявлял активности в этом вопросе во время оккупации наших земель. В тот период на многие наши обращения в связи с этим в ЕС и европейские институты там отвечали, что этим вопросом занимается Минская группа, а Евросоюз не имеет к этому никакого отношения. А в настоящее время видна активная вовлеченность Евросоюза в этот вопрос.

- президент Азербайджана.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Он заметил, что некоторые в Брюсселе, в штаб-квартире Европейского Союза, демонстрируют пристрастность:

Это непродуктивная позиция, она только порождает недоверие и изолирует Евросоюз от процесса нормализации.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Алиев рекомендовал ради продолжения сотрудничества Европейского Союза и Азербайджана не следовать по пути Франции и не попадать под ее влияние:

Потому что политика Франции в вопросе нормализации армяно-азербайджанских отношений была деструктивной и остается таковой.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое дипломатия биноклей?

Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что одним из вопросов, создающих недоверие в отношениях между Азербайджаном и Евросоюзом, стало продление срока так называемой «миссии европейских наблюдателей» на границе без согласия Баку или даже без консультации с ним:

Какая в этом была необходимость?! В октябре 2022 года в Праге Азербайджан дал согласие на то, что эта миссия пробудет там 2 месяца и будет состоять из ограниченного числа отставных офицеров. Однако, когда срок этой миссии был продлен, с нами никто не посоветовался. А сейчас ведутся переговоры о продлении его на дополнительный период. Поведение членов миссии, как говорится, «дипломатия биноклей», было совершенно неприемлемым и выходило за рамки нормальных стандартов политической культуры, и азербайджанская сторона поднимет этот вопрос в контактах с Евросоюзом.

Сотрудничество Азербайджана с Евросоюзом

Ильхам Алиев отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Европейским Союзом имеет широкую повестку дня и охватывает области энергетики, транспорта, зеленой энергии и торговли. ЕС остается основным торговым партнером Азербайджана.

Будет жаль, если в сотрудничестве между Азербайджаном и ЕС произойдет регресс из-за армяно-азербайджанских отношений. Надеюсь, наши отношения будут развиваться, независимо от армяно-азербайджанской повестки.

- президент.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какова позиция Бельгии?

Новый бельгийский посол заявил, что Брюссель заинтересован в региональной стабильности, а потому его волнуют армяно-азербайджанские отношения. Отметив достигнутые в последнее время прогресс в нормализации отношений между Баку и Ереваном, посол сказал, что Бельгия поощряет шаги, предпринимаемые в этом направлении. При этом он подчеркнул, что Бельгия и впредь продолжит оказывать поддержку Баку и ANAMA в решении минной проблемы, с которой столкнулся Азербайджан. Кроме того, Брюссель естественно заинтересован в сотрудничестве между Азербайджаном и Европейским Союзом в сфере энергетики, климатических изменений, экономики и торговли.