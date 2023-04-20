Где селились первые люди

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Древние люди часто селились в пещерах, и хотя многие из этих пещер ушли под землю или воду, некоторые из таких стоянок были обнаружены, а во время раскопок там были найдены останки людей и их орудий. Все, что люди знают о древнем мире, обнаруживается в результате раскопок и кропотливой работы археологов.

Находки на древнейших стоянках помогают ученым лучше понимать происхождение и эволюцию человека, а также дают возможность воссоздать образ жизни древних людей и организацию их деятельности. Каждая новая крупная находка в какой-то мере переворачивает представление о миграции и истории эволюции. Возможно, до сих пор существуют какие-то более ранние стоянки древних людей современного типа, но их еще пока предстоит найти.

Охало II, Израиль

Охота и собирательство были основным занятием древних людей. Как был устроен быт охотников-собирателей можно увидеть на севере Израиля, в месте, известном как Охало II, расположенном на берегу Галилейского моря (Тивериадского озера). Это место выделяют как одно самых наглядных в мире примеров жилищ охотников-собирателей. Впервые площадку обнаружили и раскопали в 1989 году, там были найдены кости животных, рыбы, следы семян и фруктов. Причем это стало возможным только когда из-за засухи отступили воды озера. Поскольку стоянку затопило, органические остатки очень хорошо сохранились. Это место было заселено примерно 23 тысячи лет назад, в период последнего ледникового максимума, что делает его одним из старейших поселений охотников-собирателей в мире.

Скальные жилища Бхимбетка, Индия

Индия - это одно из мест, где на протяжении тысячелетий жили люди. И одно место в стране - скальные жилища Бхимбетка, расположенные в штате Мадхья Прадеш - иллюстрируют это наилучшим образом. Некоторые из этих скальных укрытий, образованных естественным путем, были заселены людьми более 100 тысяч лет назад. В убежищах были обнаружены орудий каменного века, но самой важной находкой стало то, что стены укрытий покрыты доисторическими рисунками. Возраст самых старых изображений насчитывает около 30 тысяч лет. Скальные убежища находятся недалеко от города Бхопал, их можно посетить в рамках экскурсии.

Пещеры реки Класис, ЮАР

Пещеры реки Класис, которые находятся в Восточно-Капской провинции ЮАР, были удобным местом для проживания, так как они расположены в утесе прямо над рекой Класис, и их нелегко обнаружить. Возможно, по этой причине доисторические люди начали селиться здесь еще 125 тысяч лет назад. Во время раскопок в 1960-х годах здесь были найдены останки более 50 древних людей, а также кости употребляемых ими в пищу животных и орудия каменного века.

Джебель-Файя, ОАЭ

На момент открытия в 2011 году Джебель-Файя, расположенный недалеко от Шарджи, считался старейшей палеолитической стоянкой древних людей. На этом месте было обнаружено множество орудий, в том числе ручные топоры, скребки и зубчатые орудия, самому древнему из которых около 125 тысяч лет. В отличие от других древних стоянок, в Джебель-Файя не было обнаружено человеческих останков. Но по мнению экспертов, найденные здесь орудия труда были оставлены людьми, покинувшими Африку еще до извержения супервулкана Тоба, которое произошло около 75 тысяч лет назад.

Пещера Мислия, Израиль

Израильская пещера Мислия (Броцена), расположенная на склоне горы Кармель, - одно из многочисленных пещерных жилищ в Израиле, где жили древние люди. Самая древняя окаменелость, найденная в этой пещере в 2002 году, а именно верхняя человеческая челюсть Мислия-1, имеет возраст в 177- 194 тысячи лет. На протяжении нескольких месяцев до 2019 года она даже считалась старейшим в мире останком человека разумного, найденном за пределами Африки, но с тех пор были сделаны более ранние находки.

Заповедник Нахаль-Меарот, Израиль

В природном заповеднике Нахаль-Меарот, также расположенном на склоне горы Кармель, находятся четыре пещеры, в которых, жили древние люди. Кроме орудий времен палеолита внутри пещер были найдены человеческие останки, что доказывает, что люди действительно жили там продолжительное время. Кроме того, на территории заповедника в рамках мустьерской эпохи проживали и неандертальцы и хомо сапиенс 100-40 тысяч лет назад. В заповедник пускают и туристов.

Пещеры Апидима, Греция

Пещерный комплекс Апидима, который включает несколько пещер, использовавшихся людьми с эпохи палеолита, расположен на греческом полуострове Мани. Всего там были найдены тысячи окаменелостей. А обнаруженный еще в 1978 году череп Апидима 1 возрастом около 210 тысяч лет, по результатам исследований, закончившихся в 2019 году, стал древнейшим фрагментом костей человека разумного, найденным за пределами Африки. При том, что в массовом порядке расселяться за пределы африканского континента люди начали лишь около 70 тысяч лет назад.

Формация Омо-Кибиш, Эфиопия

В формации Омо-Кибиш, геологическом образовании на берегу реки Омо в Эфиопии и месте археологических раскопок в Эфиопии, в 1967 году были обнаружены останки хомо сапиенс. Тогда окаменелости датировали возрастом в примерно 190 тысяч лет. Но в исследовании, опубликованном в 2022 году, заключили, что люди, чьи черепа были найдены в Омо-Кобиш, жили 233 тысячи лет назад. Возникает вопрос, а вдруг дальнейшие исследования докажут, что эти останки еще древнее.

Джебель-Ирхуд, Марокко

Стоянка Джебель-Ирхуд, расположенная недалеко от марокканского города Сафи, была открыта в 1960 году. Там были обнаружены хорошо сохранившиеся фрагменты черепов хомо сапиенс (хотя сначала предполагали, что это неандертальцы), орудия труда и кости животных. В 2017 году было объявлено, что все эти окаменелости датируются возрастом в примерно 300 тысяч лет, таким образом эта стоянка перешла в разряд самых древних в мире поселений человека разумного.