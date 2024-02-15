Очередная загадка  или фейк: что нашли под пирамидами в Гизе?

На днях появилась информация, что под пирамидами в Гизе обнаружен гигантский комплекс, который может перевернуть наше представление о том, чем на самом деле являются древнеегипетские пирамиды. Что, предположительно, было найдено под пирамидами, кто сделал открытие в Египте и насколько это важно - рассказываем в этом материале.

Что нашли в пирамидах Египта?

16 марта стало известно, что под пирамидами в Египте, точнее, под пирамидой Хафры была найдена сложная подземная мегаструктура, которая, по мнению ученых ее обнаруживших, может полностью изменить историю Древнего Египта. Комплекс у основания пирамиды, которой более 4,5 тысяч лет, представляет собой, по предварительной информации, 5 одинаковых многоуровневых структур, соединённых между собой. Под ними расположены 8 полых, спиралевидных колодцев, которые уходят в коренную породу более чем на 600 метров. Длина подземной конструкции, проходящей под всеми тремя великими пирамидами, составляет два километра.

Кто обнаружил подземный комплекс?

Подземное сооружение, по сообщениям, было найдено историком Коррадо Маланга из Пизанского университета, экспертом в области телекоммуникационных технологий Филиппо Бионди и исследователем-египтологом Армандо Мейем. Обнаружить подземный комплекс в Гизе им удалось благодаря SAR -технологии, особому радиолокатору на движущейся платформе, с помощью которого создаются трёхмерные пространственные модели.

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Чем известна пирамида Хафры?

Пирамида Хафры или Хефрена - вторая по величине пирамида в Египте, всего на 10 метров ниже, чем самая большая, пирамида Хеопса. Считается, что построил 144-метровую пирамиду сын Хеопса, Хафра, в середине XXVI века до н.э. Расположена пирамида Хафры между двумя другими пирамидами Гизы, а перед ней находится Великий Сфинкс. Внутри пирамиды одна погребальная камера и два туннеля, ведущие к ней. Ни внутри, ни снаружи древнего монумента нет никаких надписей.

Сенсация или фейк?

В целом новость о находке в Египте выглядит правдоподобной: учёные действительно с помощью радиолокатора SAR исследуют великие пирамиды в Гизе: в 2022 году Филиппо Бионди и Коррадо Маланга даже опубликовали научную статью о том, как SAR-технология помогает в высоком разрешении увидеть внутреннюю структуру пирамид. Однако это единственное, что можно подтвердить. Новость о подземном комплексе под пирамидой Хефрена не меньшая загадка, чем сами египетские пирамиды, по целому ряду причин:

официального заявления ученые не делали и никаких комментариев от них в отношении открытия на сегодняшний день не поступало пресс-релиз и научную статью, на которую ссылаются СМИ и ряд инфлюенсеров из соцсетей, обнаружить не удаётся египетские власти, которые очень настороженно относятся ко всем новым открытиям, бросающим вызов официальной истории, по поводу подземного комплекса еще не высказывали своего мнения некоторые ученые считают, что технология SAR позволяет сканировать лишь поверхностные слои породы.

Не исключено, что новость о подземном комплексе неизвестного происхождения, не более чем фейк, но и вероятность того, что открытие действительно было сделано, на данный момент, исключать нельзя.

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Египтология VS альтернативная история

В рамках официальной египтологии, науки, которая занимается всесторонним изучением Древнего Египта, комплекс пирамид в Гизе - это погребальные сооружения, которые строили для себя фараоны, чтобы прославить свои деяния на тысячелетия вперед. Ученые считают, что пирамидам не более 5 тысяч лет, а строили их преимущественно с помощью ручного труда. Раскопки в Египте, как и другие исследования, продолжаются уже более ста лет, и каждый год появляются новые сведения и данные, нередко расходящиеся с предшествующими теориям и гипотезами. В качестве яркого примера развития египтологии можно привести проблему строительства пирамид: долгое время все были уверены, что их строили рабы, однако со временем было доказано, что данная гипотеза безосновательна.

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Альтернативная история Египта - это всевозможные предположения, гипотезы, теории, идеи и соображения, высказываемые как учеными, так и энтузиастами, противоречащие официальной истории. Считается, что одно из альтернативных мнений в отношении пирамид, в частности, было предложено изобретателем Николой Теслой. Он предположил, что египетские пирамиды были построены для беспроводной передачи электричества.

Что если под пирамидами действительно подземный комплекс?

Если новость о подземном комплексе в Гизе окажется правдой, то ученым предстоит серьёзная работа над выяснением того, что на самом деле скрыто под Великими пирамидами. Не исключено, что это займет многие годы, за которые, возможно, возникнут новые гипотезы и теории по поводу целей и методов строительства монументальных сооружений, а тайн пирамид станет еще больше.