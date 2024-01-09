Спутники раскрыли тайну строительства египетских пирамид

Анализ спутниковых снимков помог ученым приблизиться к разгадке одной из самых главных загадок мира. Древние египетские пирамиды могли быть построены благодаря пересохшему рукаву Нила, по которому доставляли строительные материалы.

Пирамиды в Египте могли быть построены с помощью ныне пересохшего рукава реки Нил, который достигал более полкилометра в ширину. К такому заключение пришел доктор Эман Гонейм, который изучил снимки со спутников территорий, где расположены пирамиды.

По информации ученого ранее здесь протекала ветвь могучей реки, с помощью, которой могли транспортироваться материалы для строительства.

"Длина русловой ветви, скорее всего, была колоссальной, а в некоторых местах ее ширина была огромной. Мы говорим о ширине, равной примерно полкилометра или более, что эквивалентно ширине нынешнего русла Нила"

- Эман Гонейм

Пересохший рукав Нила проходил через 38 пирамид, от Файюма до Гизы. Специалисты дали название этой части реки «ветвь пирамид».

Сейчас ученые хотят приступить к исследование почв, где ранее находился водоток, чтобы понять существовало ли судоходство во времена, когда были возведены наиболее значимые пирамиды Египта.