В Северной Осетии отреставрировали скифский меч

Древний скифский меч отреставрировали специалисты института истории Северной Осетии. Артефакт нашли в Кобанском могильнике.
Специалисты из Северной Осетии провели работы по реставрации древнего акинака (меча), который был обнаружен в Кобанском могильнике в районе урочища Гастон Уота.
Работы по реставрации проводились под руководством сотрудника института истории и археологии республики Сергея Рагуленко.
Историки считают, что указанный меч использовался скифскими воинами более двух тысяч лет назад.
Ранее археологи обнаружили древний город Лабрис на черноморском побережье в районе Анапы. Исследователи считают, что он относился к Синдскому царству.