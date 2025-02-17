Вестник Кавказа

В Северной Осетии отреставрировали скифский меч

Раскопки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Древний скифский меч отреставрировали специалисты института истории Северной Осетии. Артефакт нашли в Кобанском могильнике.

Специалисты из Северной Осетии провели работы по реставрации древнего акинака (меча), который был обнаружен в Кобанском могильнике в районе урочища Гастон Уота.

Работы по реставрации проводились под руководством сотрудника института истории и археологии республики Сергея Рагуленко.

Историки считают, что указанный меч использовался скифскими воинами более двух тысяч лет назад.

Ранее археологи обнаружили древний город Лабрис на черноморском побережье в районе Анапы. Исследователи считают, что он относился к Синдскому царству.

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