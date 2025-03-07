День весеннего равноденствия 2025: когда и что такое, поздравления и открытки

Весеннее равноденствие – переломное событие для всей Земли. Что это такое, когда мартовское равноденствие в 2025 году, открытки, картинки и поздравления с днем весеннего равноденствия.

В Северном полушарии Земли вот-вот начнется весеннее равноденствие – важное астрономическое событие, когда день становится равен ночи, зима кончается, и начинается весна.

Когда весеннее равноденствие в 2025 году?

Постоянного дня у весеннего равноденствия нет, но в целом оно всегда приходится на одни и те же сроки – это время с 19 по 21 марта. Если год високосный, то равноденствие придет раньше. В остальные годы дата сдвигается вперед. В 2025 году весеннее равноденствие произойдет 20 марта, причем известно и точное время этого события – 12:01 по московскому времени.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое равноденствие?

Как известно, Земля вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца, при этом ось вращения наклонена относительно плоскости движения вокруг нашей звезды. Именно с этим связана смена времен года: от длительности освещения и угла падения солнечных лучей зависит длина дня и ночи, а также насколько сильно Солнце прогревает Землю.

Дважды в год Земля оказывается в положении, строго перпендикулярном Солнцу. В такие моменты оба полушария получают одинаковое количество тепла и света, так что день в них становится равным ночи. После осеннего равноденствия ночь начинает удлиняться, а день – укорачиваться. После весеннего равноденствия все происходит наоборот: ночи постепенно становятся короче, а дни – длиннее.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Открытки с днем весеннего равноденствия

Весеннее равноденствие – весьма радостное событие. Наконец-то кончается зима, приходит тепло и весна, а впереди жаркое лето и богатая урожаем осень.

У многих народов день весеннего равноденствия был праздником. Так, иранские и тюркские народы и сейчас отмечают Новруз (Навруз, Наурыз, Нооруз), знаменующий начало Нового года.

Поэтому, чтобы порадовать родных, близких, коллег и приятелей, вполне можно поздравить их с днем весеннего равноденствия, послав им красивую картинку или открытку.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поздравления с днем весеннего равноденствия

Открытку с весенним равноденствием можно снабдить теплым пожеланием.

Поздравляю с днем весеннего равноденствия! Наконец-то день станет длиннее ночи, а света – больше, чем тьмы! Пусть и в твоей жизни позитива будет больше, чем забот!

С днем весеннего равноденствия! С наступлением настоящей весны! Пусть на душе будет легко и светло, пусть жизнь твоя будет такой же беззаботной, как птичий щебет, пусть солнечные лучи почаще заглядывают в твой дом! Радости и весеннего настроения!

Сегодня – день весеннего равноденствия! Желаю мирного лазурного неба, теплого солнышка и легкого ветерка! Как природа возрождается после зимы, так пусть и твоя жизнь обновится и станет еще радостнее! Пусть все беды и печали растают как последний снег, а грусть и печаль унесет талыми водами! Будь счастлив!

Что делать в день весеннего равноденствия?

Так как равноденствие – переломная точка в жизни планеты и каждого живущего на ней человека, этот день стоит сделать особенным для себя.

Например, будет полезно прибраться дома и избавиться от ставших ненужными вещей. Можно набросать хотя бы примерный список планов на ближайший год. Обязательно стоит помириться с родными и близкими, если вы с ними в ссоре.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как загадать желание в день весеннего равноденствия?

Считается, что если загадать желание в момент, когда ночь равна дню, оно обязательно сбудется.

Сделать это можно любым способом, а точнее таким, который покажется вам самым надежным. Можно "проговорить" желание мысленно и визуализировать его, глядя на горящие свечи. Еще вариант – написать его на листке бумаги, который потом лучше сжечь, а пепел развеять по ветру. Можно максимально отчетливо представить то, к чему вы стремитесь, во время медитации. Главное – быть уверенным в том, что это обязательно сбудется.