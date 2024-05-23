День независимости Азербайджана отпраздновали в Москве

Сегодня в Москве посольство Азербайджана в РФ устроило прием по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики, на который собрались парламентарии обеих стран, представители российской общественности, интеллигенции, дипломаты.

Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы:

День независимости Азербайджанской Республики, который мы отмечаем 28 мая. - не только о прошлом, он также о нашем настоящем и о том, как мы строим наше будущее. 106 лет назад в 1918 году Национальный совет Азербайджана подписал Декларацию о независимости, и наш народ обрел свое независимое государство. Впервые на Ближнем Востоке, в мусульманском мире, была создана демократическая республика. Хотя эта республика просуществовала всего около двух лет, многочисленные реформы, проведенные за это время, не потеряли своего значения. За короткий период были созданы парламент, правительство, учреждены государственные атрибуты - флаг, гимн - а также осуществлены меры, направленные на признание республики как субъекта системы международных отношений. Молодая республика подготовила надежную основу для будущих поколений.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сразу после распада СССР политический кризис в Азербайджане и оккупация Арменией 20% наших территорий вызвали перелом во всех сферах жизни нашей страны и поставили наше независимое государство лицом к лицу с серьезными вызовами. По настойчивому требованию общественности в это крайне нестабильное тяжелое время вернувшись к руководству республикой выдающийся сын азербайджанского народа, общенациональный лидер Гейдар Алиев уберег страну от развала, инициировал многочисленные реформы, обеспечил прочный всесторонний фундамент для будущего развития. Именно под его руководством была разработана новая внешнеполитическая стратегия, где ключевое место занимали азербайджано-российские отношения, азербайджано-российское сотрудничество.

- Полад Бюльбюль оглы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Наши страны успешно реализуют стратегическое партнерство, союзническое взаимодействие, ведут доверительный конструктивный двусторонний диалог на всех уровнях. Характер отношений между Азербайджаном и Россией высоко оценивается обеими сторонами. Мы всегда помним, что у истоков этого сотрудничества стоял выдающийся Гейдар Алиев, предпринявший важные шаги для формирования азербайджано-российских дружественных межгосударственных отношений, основанных на взаимном интересе, уважении, суверенитете, территориальной целостности и опирающихся на многовековые традиции дружбы и добрососедства. Сегодня эту линию уверенно проводит в жизнь президент Азербайджанской Республики, господин Ильхам Алиев.

- азербайджанский дипломат.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Одним из важнейших достижений Азербайджана стало освобождение 20% его территории от армянской оккупации.

На освобожденных территориях продолжаются масштабные восстановительные работы: строительство объектов социальной значимости, таких как школы, детские сады, больницы, культурные учреждения, объекты туризма. Идет строительство автомобильных дорог, туннелей, мостов, железных дорог, международных аэропортов, газовых магистралей, гидроэлектростанций и водохранилищ. Реставрируются мечети и другие исторические памятники.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

При этом посол заявил, что безопасному возвращению вынужденных переселенцев и более быстрому проведению восстановительных работ препятствуют минные поля:

Азербайджан полагается на адекватную политическую и практическую поддержку международного сообщества в качестве стойкой солидарности в прекращении минного террора.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Я, как любой азербайджанец, искренне надеюсь и верю, что все достижения моей Родины - это лишь начало большого пути, и несмотря ни на какие трудности, Азербайджан и дальше будет решительно продвигать мирную повестку, общечеловеческие ценности, такие как толерантность, взаимоуважение, умение дружить и сотрудничать.

- посол Азербайджана.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Зампред Совета Федерации Константин Косачев:

В случае с братским для нас Азербайджаном само понятие ”независимость” звучит особым образом, потому что Азербайджан на протяжении более чем трех десятилетий развивался как государство независимое не номинально, не в силу того, что появилась какая-то атрибутика государственная, а по сути. Если посмотреть на соседей Азербайджана, то к сожалению, ни современной Грузии, ни о современной Армении не удалось полностью сохранить свою независимость.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С Азербайджаном ситуация иная. Невозможно представить себе, что народу Азербайджана могли бы навязать главу государства, состав парламента, каких-то советников правительства извне. Это большое достижение народа Азербайджана. Это заслуга национального лидера Гейдара Алиева, нынешнего президента Ильхама Алиева, всей его команды. Этот курс поддерживается подавляющим большинством граждан Азербайджана. Поэтому День Независимости вне зависимости - большой национальный праздник для страны, для нации, для государства и для народа Азербайджана, с чем мы искренне наших соседей и наших друзей поздравляем, радуемся вместе с ними.

- Косачев

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий:

Хочу обратиться ко всем, кто живет с Азербайджаном в сердце, в душе, в сознании. Он прошел очень тяжелые годы в своем развитии. Ведомый национальным лидером, Гейдаром Алиевичем Алиевым, Азербайджан определил те результаты, которые достигнуты сегодня господином президентом. Он доказал, что достоин имени и памяти своего великого отца.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня Азербайджан - процветающая экономика далеко за пределами постсоветского пространства. Азербайджан прошел борьбу с бедностью, стал энергонезависимым государством, провел у себя первые Европейские олимпийские игры, там регулярно проходит Международный гуманитарный форум и многие другие международные мероприятия, которые теперь неразрывно связаны в мировой системе координат с Азербайджаном.

- Слуцкий

И главное, Азербайджан под руководством моего брата, президента Ильхама Гейдаровича Алиева сумел решить вопрос возвращения Карабаха домой. Карабах - это Азербайджан! Сегодня предстоит очень многое сделать: обустроить эти территории заново. Историческая Шуша! Будет много научно-технологических кластеров. И сегодня Россию и Азербайджан связывают сотни инфраструктурно-значимых проектов во всех направлениях. И парламентская дипломатия здесь тоже не на последнем месте.

- руководитель думского комитета по международным делам.

Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников:

Надо отдать должное президенту Ильхаму Алиеву. Недавно я был в Баку на форуме по межкультурному диалогу, и президент, несмотря на занятость, нашел время для встречи. Мы очень заинтересовано, неформально обсудили все вопросы нашего сотрудничества. Ни от одного вопроса он никогда не уходит.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже стало традицией говорить об отношении к русскому языку в Азербайджане, о русских школах. Это пример для всех. Этим плотно занимается, по сути, руководит процессом, супруга господина президента. Отрадно, что Азербаджан на первый план ставит собственные национальные интересы, но при этом тепло относится к русскому образованию, к русским школам, к русским университетам, к русским институтам.

- Калашников.

Это наследие Гейдара Алиева. Недавно во многих российских городах отмечали его юбилей. Он оставил такую яркие память в сердцах людей. Теперь его сын продолжает это дело, и он тоже оставить память по себе на века

- депутат.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин:

В этот день мы отмечаем динамичное поступательное развитие Азербайджана, его прогресс под руководством Ильхама Гейдаровича Алиева, недавно снова одержавшего убедительнейшую победу на выборах президента, что стало ярчайшим свидетельством поистине всенародной поддержки в Азербайджане его политики.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В последние годы российско-азербайджанские отношения сделали большие шаги вперед на основе договоренностей президентов Путина и Алиева на основе Декларации о союзническом взаимодействии, подписанной в феврале 2022 года. Сегодня наши отношения характеризуются особой доверительностью; конструктивным, содержательным, тесным сотрудничеством по широкому кругу направлений, от взаимодействия на международной арене до развития торгово-экономических, культурно-гуманитарных, образовательных, межрегиональных связей, это тоже важный аспект наших отношений. Развитию союзнических и партнерских отношений способствовала встреча на высшем уровне, которую провели 22 апреля в Москве президент Владимир Владимирович Путин и президент Ильхам Гейдарович Алиев. Надеемся, и сегодняшнее событие станет внесет вкладом в развитие нашего союзничества и партнерства.

- Михаил Галузин

Депутат Милли Меджлиса Самед Сеидов:

Этот праздник показывает нам, насколько уникальны отношения между Российской Федерацией и Азербайджаном, потому что мы добились удивительного сочетания очень важных для наших стран качеств. Мы взаимозависимы будучи независимыми государствами. Наша потребность друг в друге строится на истории наших связей, на нашей общей культуре, на нашей экономике, которая буквально пронизывает своими нитями наши государства. Поэтому надо только строить, нельзя разрушать. Надо думать о будущем, охраняя старое.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С этой точки зрения парламентская дипломатия играет огромную роль. Именно этой цели служит наш визит в Москву, где мы провели очень интересные, плодотворные встречи и на уровне Совета Федерации, и на уровне Государственной думы. Мы встретились с будущим Азербайджана и России - с молодежью МГИМО. Это удивительная молодежь, прекрасно понимающая, в каком направлении надо двигаться, как беречь нашу общую историю, что надо делать для того, чтобы мир, развитие и стабильность были главными отличительными чертами нашей географии. Именно это нужно нашим народам, именно это та ценность, за которую стоит бороться, жить и развиваться.

- Самед Сеидов.