Глава Дагестана поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости

Сергей Меликов поздравил президента Азербайджана с Днем независимости. Он пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, мира, прогресса и спокойствия.

Глава Дагестана Сергей Меликов направил азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости АР, письмо опубликовано на сайте руководителя государства.

Он отметил, что успехи Азербайджана за последние десятилетия подтверждают правильность выбранного руководством страны курса, который получил поддержку и стал основой роста авторитета Азербайджана.

Меликов подчеркнул, что народы Дагестана и Азербайджана объединяют многовековые традиции дружбы и добрососедства, а также атмосфера доверия и партнерства.

Глава региона добавил, что установившиеся сегодня отношения между Махачкалой и Баку являются ключевым фактором дальнейшего развития сотрудничества.

В заключение Сергей Меликов пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, мира, прогресса и спокойствия.