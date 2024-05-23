Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости. Мехрибан Алиева поздравила народ с праздником и пожелала Азербайджану мира и прогресса.
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем независимости.
"Искренне поздравляю весь азербайджанский народ с Днем Независимости, желаю всем здоровья и счастья, нашей Родине - мира, спокойствия и прогресса!"
– Мехрибан Алиева
День Независимости в Азербайджане отмечается 28 мая. В этот день в 1918 году была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика.