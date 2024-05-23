Токаев поздравил Азербайджан с Днем независимости

Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости. Он выразил уверенность, что партнерство Астаны и Баку будет укрепляться на благо процветания народов.

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев направил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Азербайджана.

Письмо опубликовано на сайте Акорды. Лидер отметил, что Азербайджан добился впечатляющих успехов в укреплении основ государственности и мирового авторитета.

Токаев подчеркнул, что в Казахстане с большим воодушевлением воспринимают успехи Азербайджана и придают повышенное внимание углублению сотрудничества в духе дружбы и поддержки.

Президент выразил уверенность, что стратегическое партнерство и союзничество Казахстана и Азербайджана продолжат укрепляться на благо процветания народов двух стран.

В заключение глава государства пожелал Ильхаму Алиеву успехов, а всему азербайджанскому народу – прогресса и благополучия.