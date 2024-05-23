Кувейт, Бахрейн и Катар поздравили Азербайджан с Днем независимости

Поздравления по случаю Дня независимости Азербайджана поступили азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву от эмира Катара, эмира Кувейта и премьер-министра Бахрейна.
"От имени народа Государства Катар и от себя лично передаю Вам и братскому азербайджанскому народу сердечные приветствия и поздравления по случаю годовщины Дня независимости страны.
Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а народу Азербайджана – еще большего благосостояния и прогресса, дальнейшего укрепления в предстоящие годы тесных отношений между нашими странами"
– поздравительное письмо эмира Катара шейха Тамима бен Хамад Аль Тани
Также поздравления с Днем независимости Азербайджана направили Ильхаму Алиеву эмир Кувейта шейх Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах и наследный принц и премьер-министр Бахрейна Салман бин Хамад Аль Халифа.