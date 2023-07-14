Что такое тюрбан?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тюрбан прост, удобен в ношении, приспособлен к сложным климатическим условиям, в целом ряде культур имеет сакральное значение. По-простому, это головная повязка - мужская и женская, которая представляет собой многократно обернутое вокруг головы полотнище ткани. Расскажем, где носят тюрбан, где появился первый тюрбан, какое значение имел его цвет.

Где носят тюрбан?

Исторические традиции ношения тюрбанов можно найти в Индии, Турции на Аравийском полуострове, Ближнем Востоке, Балканах, Кавказе, Центральной Азии, Северной Африке, Западной Африке, Восточной Африке, среди евреев-ашкенази.

Где появился первый тюрбан?

Происхождение тюрбанов неясно. С учетом их широкого распространения трудно четко обозначит регион, где этот головной убор появился впервые. Древняя Индия, Месопотамия, Шумерская и Вавилонская цивилизации могут с успехом оспаривать право первенства. Например, тюрбаноподобная "шапка" на царской скульптуре в Месопотамии (2350 г. до н. э.), считается одним из самых ранних изображений этого головного убора.

Какое значение имел цвет тюрбана?

Известно, что тюрбаны могли играть роль "распознавания" принадлежности к определенной религии. Так, в Египте и Сирии XVIII века христиане надевали синие тюрбаны, евреи - желтые, самаритяне - красные, а мусульмане тюрбаны белого цвета. Впрочем, до настоящего времени среди курдов сохраняется принцип, при котором цвет тюрбана-чалмы может определять принадлежность к определенному племени. Например, в красную клетку северные племена, а в черную — жители юга страны.

Следует отметить, что форма и способ оборачивания материи постоянно менялись и существенно отличались по странам и регионам. Например, янычары знали не менее 20 способов "укладки" тюрбана.

Великий Омар Хайям отдал должное тюрбану:

Когда-нибудь, огнем любовным обуян, запутавшись в душистых локонах и пьян, паду к твоим ногам, из рук роняя чашу и с пьяной головы растрепанный тюрбан.

Как раз в это время восточный головной убор становится частью западной моды.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тюрбаны в Европе

В Европе первые тюрбаны появились в эпоху крестовых походов и стали важным компонентом бургундской моды. Хотя этот период моды был связан преимущественно с готическим стилем, мужские головные уборы часто представляли собой тюрбаны самой экзотической формы. Не случайно, что бургундскую эпоху современники называли "карнавалом мод".

Зендельбиндер – мужской головной убор, европейский вариант тюрбана, был очень популярен в XV веке. Он представлял собой полоски ткани, крепящиеся к шляпам, украшенные бахромой и разрезами. Концы этой ткани спускались вдоль скул на плечи.

Сикхи в тюрбанах

Примерно в это же время тюрбаны становятся традиционным головным убором одной из национальных религий Индии - сикхизма. Причем изначально их имели право носить только представители высших каст. На санскрите этот головной убор назывался паком, а в Пенджабе, где сикхи доминировали, тюрбан называли пагри либо паг. Практика ношения индийского тюрбана появилась из-за необходимости для сикхов оставлять волосы в неприкосновенности.

Тюрки в тюрбанах

В Турции все было несколько проще. Традиционный тюрбан состоял из двух частей — колпака различной величины и формы и длинного куска тонкого мягкого шелка или муслина. Колпак был красным, а сам тюрбан — белым. Тюрбан украшали драгоценными камнями, жемчугом, перьями.

В XVI столетии султан носил на своем тюрбане три пера, усыпанные бриллиантами; у великого визиря было два пера, а у меньших по рангу сановников — по одному. Длина ткани простого тюрбана составляла 6-8 м, а самые роскошные достигали 20 м.

В дальнейшем, венецианские и флорентийские купцы, которые торговали с Османской империей, активно закупали у турок дорогие ткани: золотую парчу и шелк. Именно из них и драпировали тюрбаны европейские придворные. Женщины начали носить этот экзотический элемент гардероба в середине XVII века, что нашло свое отражение на картине Я. Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой" (1665).

Французы в тюрбанах

Очередной всплеск интереса к восточному головному убору совпал по времени с Египетскими походами Бонапарта. В 1803-1805 годах на придворные и другие балы надевались усыпанные драгоценностями тюрбаны из муслина, кисеи или легкого шелка с перьями, усыпанные драгоценностями тюрбаны из муслина, кисеи или легкого шелка с перьями.

Через французскую моду в эпоху наполеоновских войн он плавно перекочевал и в Россию, благодаря эмигрантке, писательнице Жермене де Сталь – ярой противнице Наполеона.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Русские в тюрбанах

Патриотически настроенные русские женщины охотно носили тюрбаны "а ля де Сталь", дополняя их драгоценностями, а так же перьями цапли. Впрочем, на протяжении всего столетия о тюрбанах просто не позволяли забыть художники-ориенталисты.

Тюрбанизация культурного пространства

ХХ век не остался в стороне от очередного ренессанса тюрбанов как стильной части женского костюма. Ключевую роль в этом процессе сыграл классический Голливуд. Образцом для подражания стал тюрбан Хеди Ламарр в фильме "Алжир" и, конечно, образ Ланы Тернер и ее простого белого тюрбана, в фильме "Почтальон всегда звонит дважды".

1950-е и 1960-е годы не отставали по части "тюрбанизации" мирового культурного пространства. Особо отличился Кристиан Диор и его new look. Десятилетием спустя главным "двигателем" восточного головного убора выступила Бьянка Джаггер, поразившая модной шляпкой-тюрбаном "Студию 54" в Нью-Йорке, где, казалось бы, удивить никого и ничем невозможно.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Величие тюрбана в его универсальности, способности адаптировать этот головной убор к любому повороту капризной моды – фирменный стиль Востока. Так что новое возрождение, уверен, не за горами.