Что такое тюрбан?

Где носят тюрбан?
Исторические традиции ношения тюрбанов можно найти в Индии, Турции на Аравийском полуострове, Ближнем Востоке, Балканах, Кавказе, Центральной Азии, Северной Африке, Западной Африке, Восточной Африке, среди евреев-ашкенази.
Где появился первый тюрбан?
Происхождение тюрбанов неясно. С учетом их широкого распространения трудно четко обозначит регион, где этот головной убор появился впервые. Древняя Индия, Месопотамия, Шумерская и Вавилонская цивилизации могут с успехом оспаривать право первенства. Например, тюрбаноподобная "шапка" на царской скульптуре в Месопотамии (2350 г. до н. э.), считается одним из самых ранних изображений этого головного убора.
Какое значение имел цвет тюрбана?
Известно, что тюрбаны могли играть роль "распознавания" принадлежности к определенной религии. Так, в Египте и Сирии XVIII века христиане надевали синие тюрбаны, евреи - желтые, самаритяне - красные, а мусульмане тюрбаны белого цвета. Впрочем, до настоящего времени среди курдов сохраняется принцип, при котором цвет тюрбана-чалмы может определять принадлежность к определенному племени. Например, в красную клетку северные племена, а в черную — жители юга страны.
Следует отметить, что форма и способ оборачивания материи постоянно менялись и существенно отличались по странам и регионам. Например, янычары знали не менее 20 способов "укладки" тюрбана.
Великий Омар Хайям отдал должное тюрбану:
Когда-нибудь, огнем любовным обуян, запутавшись в душистых локонах и пьян, паду к твоим ногам, из рук роняя чашу и с пьяной головы растрепанный тюрбан.
Как раз в это время восточный головной убор становится частью западной моды.
Тюрбаны в Европе
В Европе первые тюрбаны появились в эпоху крестовых походов и стали важным компонентом бургундской моды. Хотя этот период моды был связан преимущественно с готическим стилем, мужские головные уборы часто представляли собой тюрбаны самой экзотической формы. Не случайно, что бургундскую эпоху современники называли "карнавалом мод".
Зендельбиндер – мужской головной убор, европейский вариант тюрбана, был очень популярен в XV веке. Он представлял собой полоски ткани, крепящиеся к шляпам, украшенные бахромой и разрезами. Концы этой ткани спускались вдоль скул на плечи.
Сикхи в тюрбанах
Примерно в это же время тюрбаны становятся традиционным головным убором одной из национальных религий Индии - сикхизма. Причем изначально их имели право носить только представители высших каст. На санскрите этот головной убор назывался паком, а в Пенджабе, где сикхи доминировали, тюрбан называли пагри либо паг. Практика ношения индийского тюрбана появилась из-за необходимости для сикхов оставлять волосы в неприкосновенности.
Тюрки в тюрбанах
В Турции все было несколько проще. Традиционный тюрбан состоял из двух частей — колпака различной величины и формы и длинного куска тонкого мягкого шелка или муслина. Колпак был красным, а сам тюрбан — белым. Тюрбан украшали драгоценными камнями, жемчугом, перьями.
В XVI столетии султан носил на своем тюрбане три пера, усыпанные бриллиантами; у великого визиря было два пера, а у меньших по рангу сановников — по одному. Длина ткани простого тюрбана составляла 6-8 м, а самые роскошные достигали 20 м.
В дальнейшем, венецианские и флорентийские купцы, которые торговали с Османской империей, активно закупали у турок дорогие ткани: золотую парчу и шелк. Именно из них и драпировали тюрбаны европейские придворные. Женщины начали носить этот экзотический элемент гардероба в середине XVII века, что нашло свое отражение на картине Я. Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой" (1665).
Французы в тюрбанах
Очередной всплеск интереса к восточному головному убору совпал по времени с Египетскими походами Бонапарта. В 1803-1805 годах на придворные и другие балы надевались усыпанные драгоценностями тюрбаны из муслина, кисеи или легкого шелка с перьями, усыпанные драгоценностями тюрбаны из муслина, кисеи или легкого шелка с перьями.
Через французскую моду в эпоху наполеоновских войн он плавно перекочевал и в Россию, благодаря эмигрантке, писательнице Жермене де Сталь – ярой противнице Наполеона.
Русские в тюрбанах
Патриотически настроенные русские женщины охотно носили тюрбаны "а ля де Сталь", дополняя их драгоценностями, а так же перьями цапли. Впрочем, на протяжении всего столетия о тюрбанах просто не позволяли забыть художники-ориенталисты.
Тюрбанизация культурного пространства
ХХ век не остался в стороне от очередного ренессанса тюрбанов как стильной части женского костюма. Ключевую роль в этом процессе сыграл классический Голливуд. Образцом для подражания стал тюрбан Хеди Ламарр в фильме "Алжир" и, конечно, образ Ланы Тернер и ее простого белого тюрбана, в фильме "Почтальон всегда звонит дважды".
1950-е и 1960-е годы не отставали по части "тюрбанизации" мирового культурного пространства. Особо отличился Кристиан Диор и его new look. Десятилетием спустя главным "двигателем" восточного головного убора выступила Бьянка Джаггер, поразившая модной шляпкой-тюрбаном "Студию 54" в Нью-Йорке, где, казалось бы, удивить никого и ничем невозможно.
Величие тюрбана в его универсальности, способности адаптировать этот головной убор к любому повороту капризной моды – фирменный стиль Востока. Так что новое возрождение, уверен, не за горами.