Нейросеть Grok Илона Маска: ”самая умная ИИ в мире” теперь в Телеграме?

26 марта миллиардер Илон Маск в своей соцсети X сообщил, что ”Grok в Телеграме”. Теперь как минимум часть из миллиарда пользователей соцсети Павла Дурова смогут оценить чат-бот американского миллиардера. Что такое Grok Маска, как он работает и чем он отличается от других нейросетей - рассказываем в этом материале.

Что такое и Grok-3?

Grok (Грок) - чат-бот на ИИ, разработанной компанией Илона Маска, xAI. В феврале 2025 года, спустя месяц после китайской сенсации, Deepseek, появилась более новая, продвинутая модель Grok - Grok 3, пока что в beta-версии. Работает чат-бот Маска на базе Большой языковой модели (LLM), нейронной сети, с одноимённым названием Grok. Нейросеть Grok AI была создана относительно быстро, всего за несколько месяцев, с помощью системы управления программного обеспечения Kubernetes, фреймворка машинного обучения JAX и языка программирования Rust. Натренирована нейроcеть Grok на огромных количествах информации, доступной в Интернете: от статей в Wikipedia до научных работ.

Кто разработал Grok?

Разработчик Grok - американская компания xAI, созданная Илоном Маском два года назад. По большому счёту Grok - это ответ ChatGPT от OpenAI, сооснователем которой Маск выступил в 2015 году. В свой старт-ап xAI миллиардер собрал команду инженеров, которые ранее работали на его конкурентов, в том числе Google и Microsoft. По разным оценкам, на создание Grok Илон Маск потратил от $ 2 до 6 млрд, а его компания xAI на сегодняшний день оценивается в $ 40 млрд.

Логотип и название Grok

Черно-белый логотип Grok напоминает планету Сатурн и представляет собой стилизованную букву G. Правда, на самом деле, это не Сатурн, а чёрная дыра, символизирующая силу и загадочность, а также попытку преодолеть разрыв между человеком и искусственным интеллектом. Своё название нейросеть получила, благодаря страсти Маска к творчеству фантаста, Роберта Хайнлайна. Слово ”грок” взято из его книги ”Чужак в чужой стране”. Оно марсианское и означает ”понимать” и ”быть единым целым”.

Что умеет Grok?

По функционалу Grok Маска мало чем отличается от других чат-ботов, в частности, ChatGPT от OpenAI и китайского Deepseek, хотя, по словам изобретателя, это самая умная ИИ в мире. Чат-бот Grok умеет:

отвечать на вопросы из самых разных областей

помогать с решением математических задач

помогать с созданием программ

писать тексты: эссе и научные работы

давать рекомендации и советы

переводить тексты

генерировать идеи для бизнеса и творчества

обсуждать новости и текущие события

составлять расписания и планы

развлекать пользователя играми и беседами.

Маск обещал сделать модель Grok-2 open source, то есть открытым программным обеспечением в свободном доступе с выходом Grok-3. В настоящее время статус открытого программного обеспечения только у модели Grok-1

© Фото: Midjourney; prompt suggested by Grok

Grok VS ChatGPT и Deepseek

В 2023 году, когда появилась первая модель Grok, она была заявлена как своего рода ”бунтарь и острослов” среди аналогичных продуктов. И действительно, для премиум-подписчиков X сегодня доступна возможность задать Grok команду Unhinged (неуравновешенный), и в результате получать более остроумные и забавные ответы, по сравнению с результатами, которые выдают конкуренты. Кроме того, новая версия чат-бота, Grok-3, имеет актуальную на сегодняшний день базу данных за счет информации, собираемой с Х.

Grok и генерация картинок

С декабря 2024 года пользователи могут генерировать картинки в Grok с помощью генератора изображений Aurora, разработанного xAI. В настоящее время в России сгенерировать изображение в Grok невозможно.

Grok бесплатный или нет?

Сегодня Grok доступен в соцсети Илона Маска X, на сайте xAI, в приложениях для IOS и Android для таких стран, как США, Канада, Австралия, ряда африканских государств, Индии и Гайаны. До недавнего времени чат-бот Grok-2 (версия, предшествующая Grok-3) была доступна только премиум-подписчикам X, но с декабря она стала открыта для всех пользователей бывшего Твиттера. Grok-3 бесплатный в ограниченной версии, а стоимость безлимитной подписки на нейросеть составляет $30. В ЕС и Великобритании Grok Илона Маска не работает.

© Фото: Trevor Cokley

Grok в Телеграме

26 марта на свой странице в соцсети X Илон Маск написал о том, что Grok теперь доступен в соцсети Телеграм. Чуть позже он добавил видео, в котором объяснил, что именно нужно ввести в поисковую строку для того, чтобы найти американский чат-бот.

На данный момент о Grok в Телеграме известно следующее:

он находится под юзернеймом @GrokAI (белый логотип на чёрном фоне)

доступен чат-бот только для премиум-подписчиков Телеграма

модель чат-бота, которая была интегрирована в Телеграм, самая первая - Grok-1. Её база данных актуальная до октября 2023 года

Grok в Телеграме не может генерировать изображения

чат-бот работает исправно, а количество подписчиков на данный момент (26.05.2025) составляет чуть более 176 тысяч

пользоваться чат-ботом очень просто: можно ввести любой запрос на русском языке, на который чат-бот ответит в течение нескольких секунд.

Зачем Маску Grok в Телеграме?

Сам Маск пока никак не прокомментировал интеграцию своего чат-бота в Телеграм, однако, скорее всего, это было сделано с целью популяризации Grok среди как можно большего количества пользователей по всему миру. На каких условиях американский миллиардер договорился с владельцем Телеграм Павлом Дуровым, на данный момент неизвестно.