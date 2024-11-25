Мирзоян: Армения желает закупать вооружение у Индии

Ереван имеет интерес в закупке вооружения у Нью-Дели, заявил руководитель МИД Армении. Ранее он передал желание страны налаживать экономические связи с Индией.

Армения имеет интерес в закупках оружия у Индии, заявил журналистам руководитель МИД республики Арарат Мирзоян.

Он также подчеркнул в разговоре с изданием Wion, что Ереван уделяет особое внимание оборонной сфере, а интерес к вооружению не направлен против других государств.

Ранее в МИД Армении сообщили, что Ереван хочет укрепить экономические связи с Индией. Об укреплении отношений двух стран говорят частые официальные визиты первых лиц, отметил Мирзоян.