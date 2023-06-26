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Скандальный показ в Махачкале: руководство училища накажут

Скандальный показ в Махачкале: руководство училища накажут
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Дагестане получила разрешение история с модным показом выпускницы художественного училища. После недовольства общественности ответственность за него понесет руководств учебного заведения.

Руководство Дагестанского художественного училища понесет ответственность после скандала, вызванного дипломным показом мод, который проводили выпускники в Махачкале, рассказали в Минкультуры РД.

Была созвана специальная встреча, в которой участвовали, помимо чиновников и руководства училища, представители духовенства и спортивного сообщества.

"В связи со случившимся приняты меры административного реагирования по отношению к руководству Дагестанского художественного училища"

– Минкультуры республики

В ведомстве добавили, что отныне вводятся новые требования для дипломных работ. Директору ДХУ вынесен выговор, пишет РИА Новости.

Скандальный показ мод

В училище ранее сообщили, что видеоролик, вызвавший бурную реакцию пользователей соцсетей, был снят во время показа дипломной работы, посвященной модельеру Ли Александру Маккуину. При этом выпускница руководствовалась исключительно художественными аспектами его творчества, ни о каких провокациях речи не шло.

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