Опубликовано: 13:23, 2 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Валентин Юдашкин ушел из жизни в возрасте 59 лет. В последние годы известный модельер боролся с раком.

На 60-м году жизни умер популярный российский модельер Валентин Юдашкин, новость разместил Первый канал на своем портале.

В заявлении телеканала говорится, что о трагической новости сообщила жена модельера. Сам Юдашкин в последние годы боролся с раком.

Валентин Юдашкин родился в 1963 году в подмосковном городе Одинцово. Модельер удостаивался таких званий как "Заслуженный деятель искусств России", "Народный художник РФ". Также в 2008 году он получил орден Почета, а в 2013 - "За заслуги перед Отечеством IV степени.