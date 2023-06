Что такое ОПЕК: участники, история, цели и задачи

Опубликовано: 22:00, 26 июн 2023 (UTC+3 MSK)

ОПЕК, или Организация стран-экспортеров нефти, была создана в 1960 году странами, добывающими и экспортирующими нефть. Сегодня ОПЕК - это мощный инструмент координации и регулирования нефтяной индустрии.

Организация стран-экспортеров нефти существует более 60 лет. За эти десятилетия ОПЕК доводилось играть ключевую роль в урегулировании мировых экономических кризисов. Значение этой крупной международной организации переоценить трудно.

Как расшифровывается аббревиатура ОПЕК?

ОПЕК (OPEC) расшифровывается как The Organization of the Petroleum Exporting Countries - Организация стран-экспортеров нефти.

Цели организации

ОПЕК - это важный инструмент регулирования объемов добычи нефти для контроля цен.

Ее члены согласуют между собой сокращение или увеличение нефтедобычи, чтобы поддерживать стабильные цены на рынке.

На сегодняшний день ОПЕК контролирует около 2/3 мировых запасов нефти. На ее долю приходится примерно 35% от всемирной добычи и половина мирового экспорта нефти. Это глобальный актор, способный оказывать влияние на мировую экономику и политику не только через контроль над нефтью, но и через сотрудничество и стратегические решения.

Зачем была создана ОПЕК?

Во второй половине 50-х годов XX века противостояние между нефтяными компаниями и странами-экспортерами нефти начало приобретать все более острый характер. Нефтяной рынок полностью был в руках "семи сестер":

British Petroleum,

Exxon,

Gulf Oil,

Mobil,

Royal Dutch Shell,

Shevron,

Texaco.

Они контролировали примерно 90% мировых запасов нефти. Соответственно, от них же зависели доходы стран - экспортеров "черного золота".

Чтобы увеличить свою прибыль, страны-производители наращивали добычу. Это, в свою очередь, приводило к переизбытку нефти на мировых рынках сбыта и к снижению цен на нее. В эти же годы на мировой нефтяной рынок вышел новый игрок - Советский Союз. Своими огромными запасами сырья СССР грозил рынку еще более низкими ценами. Именно нефть, ее добыча и реализация, приобрели с той поры политическую роль, стали разменной монетой в идеологических баталиях капиталистических стран, не желающих терять свою прибыль из-за повысившейся конкуренции с Советами. В итоге в 1959 году нефтяные гиганты опустили цены на 10%, тем самым снизив доходы стран-экспортеров, что не могло не вызвать бурное недовольство со стороны стран Ближнего Востока и Венесуэлы.

Вскоре в Каире состоялся первый Арабский нефтяной конгресс, в котором приняли участие представители вышеназванных стран и наблюдатели от "семи сестер". Но, как это часто бывает на подобных мероприятиях, официальная часть ничего не дала, зато закулисная была богата на разного рода начинания. И плоды ее не заставили себя долго ждать.

Ванда Яблонски и создание организации

Здесь мы обратимся к фигуре Ванды Яблонски. Американская журналистка, родом из Чехословакии, получившая образование в Америке, дочь выдающегося ученого-геолога, была известна в профессиональной среде как знаток нефтяной проблематики. Ее перу принадлежали статьи, выходившие поначалу в журнальном приложении Petroleum Week, а затем в ее собственном бизнес-издании Petroleum Intelligence Weekly. Своими знаниями предмета и осведомленностью в нефтяном бизнесе Яблонски по праву считалась авторитетом в этой области, К ее мнению прислушивались, ей давали интервью министры ведущих стран-экспортеров нефти.

Одно из таких интервью с министром нефти Венесуэлы Хуаном Пересом Альфонсо послужило прологом для организации Вандой Яблонски его встречи с министром нефти Саудовской Аравии Абдуллой Тарики. Ходили слухи, что с последним Яблонски связывали не только профессиональные интересы.

В итоге в 1960 году эти два амбициозных министра положили начало созданию ОПЕК, чтобы по словам одного из них, "защитить цены на нефть" от стран-потребителей. К ним примкнули Ирак, Иран и Кувейт.

В первые годы роль ОПЕК нельзя было назвать существенной. Впервые свое влияние на рынок нефти организация оказала в 1973 году. И вновь это было связано не с экономикой, а с политикой - как реакция на военный конфликт Израиля с Египтом и Сирией, выразившаяся в ограничении поставок сырья в отношении США и других стран, поддержавших Израиль. Тогда цены взлетели аж в 4 раза, что нанесло по мировой экономике серьезный удар.

Кто входит в ОПЕК?

Организация объединяет 13 стран. Это:

Алжир,

Ангола,

Венесуэла,

Габон,

Иран,

Ирак,

Катар,

Кувейт,

Ливия,

Нигерия,

Саудовская Аравия,

Объединенные Арабские Эмираты,

Эквадор.

Россия в 2015 году отклонила предложение войти в состав ОПЕК, предпочитая остаться в статусе наблюдателя. Это давало возможность самостоятельно регулировать цены на свою нефть.

В 2016 году, из-за недовольства ряда нефтедобывающих стран нефтяными ценами, РФ было предложено создание более расширенного формата ОПЕК+, куда куда во главе с ней вошли еще 9 стран:

Азербайджан,

Бахрейн,

Бруней,

Казахстан,

Малайзия,

Мексика,

Оман,

Судан,

Южный Судан.

Какая страна занимает первое место в мире по добыче нефти?

Среди стран, имеющих наибольшие запасы и добывающих больше всего нефти в мире, можно выделить Саудовскую Аравию, Россию, США, Иран, Ирак и Канаду.

Саудовская Аравия долгое время занимала первое место по добыче нефти, это один из ключевых игроков ОПЕК. Однако, с развитием технологий и добычей сланцевой нефти, США также стали важным производителем нефти.

Кто возглавляет ОПЕК?

Глава ОПЕК - генеральный секретарь, который руководит ее работой. На данный момент эту должность занимает Хайсам аль-Гайс. Штаб-квартира организации находится в столице Австрии Вене.

ОПЕК стремится к стабильности и устойчивости на мировом нефтяном рынке. Ее роль в мировой энергетике продолжает оставаться значимой, и будущее ОПЕК будет зависеть от гибкости и адаптации к изменениям на рынке и новым вызовам в сфере энергетики.