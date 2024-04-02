Нефть преодолела порог в $90 и устремилась к $100

Биржевые цены на нефть продолжают расти сегодня утром, а накануне вечером Brent и WTI обновили полугодовые максимумы. Почему дорожает нефть и к чему это приведет?

Мировые нефтяные цены по-прежнему увеличиваются – тренд продолжается на протяжении второй недели подряд, следует из данных торгов.

Накануне Brent и WTI обновили максимумы за полгода (с октября), при этом Brent преодолела отметку $91 за баррель впервые с 23 октября минувшего года.

Сегодня утром нефтяные контракты продолжают дорожать.

На 8.20 мск июньские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent на лондонской бирже ICE Futures составляла $90,91 за баррель, превышая на $0,26 (0,29%) уровень закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы с поставкой в мае на легкую нефть WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали на $0,09 (0,1%), достигнув $86,68 за баррель.

На 12.09 мск фьючерсы на Brent торговались по $90,73 за баррель, дорожая на $0,08 (+0,09%). Стоимость контрактов на WTI немного опустилась – до $86,47, так что они подешевели на $0,12 (0,14%)/

Напомним, несколько дней назад ОПЕК+ решила не менять согласованные ранее уровни добычи, призвав при этом ряд стран тщательнее следить за выполнением своих обязательств.

Почему вновь растет нефть?

Директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, какие факторы способствуют сейчас возвращению нефтяных фьючерсов к уровням выше $90 за баррель Brent.

"Для нефтяного рынка характерна сезонность, причем обратная сезонности газового и угольного рынков, чьи ресурсы задействованы в отоплении: спрос на нефть и, как следствие, объемы продаж растут ближе к летнему периоду в связи с так называемой транспортной мобильностью. Так что после низкого зимнего периода мы начинаем наблюдать сезонный рост. Этот фактор не зависит от рыночной ситуации и традиционно каждый год влияет на то, что весной нефтяные котировки получают стимул для роста", - прежде всего сказал он.

"Что касается актуальной ситуации на рынке, то прежде всего нужно сказать о действии ограничений ОПЕК+, где есть согласованные и добровольные сокращения нефтедобычи, в частности, со стороны России. Эти сокращения влияют на весь рынок. К ним добавляется положительная динамика спроса, прежде всего в развивающейся Азии, главным образом в Китае. Также действует на рынок затягивание ситуации с Красным морем: оно до сих пор закрыто для безопасного судоходства, и проблема не находит решения, из-за чего многим приходится плыть в обход Африки на пути из Азии в Европу. Удлинение маршрутов означают дополнительные затраты, что влияет на цены", - сообщил Вячеслав Кулагин.

"Общая геополитическая напряженность остается достаточно высокой, и здесь сформировалось некое понимание того, что в ближайшие месяцы нет каких-то значимых факторов, которые обеспечивали бы скорое насыщение нефтяного рынка. То есть перед нами скорее картина определенного дефицита на рынке, а сценариев его оперативного разрешения нет. Есть понимание, что в рамках ОПЕК+ определенные объемы нефтедобычи заперты, однако все сигналы говорят о том, что стремления освободить эти объемы нет. Учитывая комплекс подобных факторов, мы наблюдаем рост цен на нефть", - пояснил экономист.

Что происходит с российской нефтью?

Эксперт отметил, что с ростом стоимости Brent должна расти и стоимость российской марки URALS, однако оценить ее динамику трудно из-за отсутствия официальной статистики. Некоторые данные даже свидетельствуют об увеличении дисконта на российскую нефть.

"Нет открытых сведений, по каким ценам какие компании продают российскую нефть. Об общем снижении дисконта URALS по отношению к Brent мы знаем, что оно происходило и в 2022 году, и в 2023 году: сначала были большие дисконты, потом рынок немного настраивался, дисконты приходили в норму и сокращались. Но в этом году, если посмотреть на наши налоговые параметры, можно зафиксировать увеличение дисконта к Brent, по которому считали налоговые отчисления. Поэтому сейчас я бы не стал говорить, что в 2024 году дисконт продолжает сокращаться", - указал Вячеслав Кулагин.

"У российских компаний были определенные проблемы с транспортировкой, связанные с Индией, добавившие определенные затраты. О сокращении дисконта в этом году пока говорить не приходится, дальше будем смотреть по ситуации. Сейчас идет подстройка под новые ограничения с учетом актуальных затрат. Напомню, что, согласно поправкам, которые были приняты к расчету НДПИ, на весь 2024 год установлен дисконт $20 за баррель, в то время как прежде он составлял $15 за баррель", - заключил он.