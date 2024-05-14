ОПЕК соболезнует Ирану в связи с гибелью президента

Генсек ОПЕК от лица организации стран-экспортеров нефти выразил Ирану соболезнования в связи с гибелью Раиси. Тела погибших при крушении вертолета найдены и опознаны в иранских горах, среди них - президент страны.

Соболезнования по поводу гибели президента ИРИ Эбрахима Раиси, разбившегося при жесткой посадке вертолета, выразили в ОПЕК.

"В эти трудные времена от своего лица и от лица всех сотрудников секретариата ОПЕК я выражаю соболезнования уважаемому руководству и народу Ирана, а также семьям президента Раиси и других государственных лиц"

– генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс

Иранский лидер, а также министр иностранных дел и другие официальные лица погибли накануне в горах Восточного Азербайджана в Иране, вертолет из-за плохих погодных условий совершил жесткую посадку, выживших нет. Прощание с президентом Исламской Республики состоится во вторник 21 мая в Тебризе - именно в этот город следовал вертолет.