Намибия может войти в состав ОПЕК+

В скором времени состав ведущих стран-производителей нефти ОПЕК+ может пополниться еще одной страной – африканской Намибией, запасы черного золота которой оцениваются в 2,6 миллиардов баррелей.

Принятие в свой состав африканской Намибии – вопрос, который сейчас стоит на повестке дня группы ведущих стран-производителей нефти ОПЕК+: общий объем открытых в стране месторождений нефти превышает 2,6 млрд баррелей, пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Первым шагом на пути в ОПЕК+ может стать подписание Намибией хартии сотрудничества с организацией. Вопрос вступления страны в крупнейшее объединение стран-нефтепроизводителей ранее сдерживался лишь отсутствием проверенных данных геологоразведки углеводородов на шельфе страны, однако пока с такой просьбой к ОПЕК или ОПЕК+ Намибия не обращалась.

Ожидается, что первая нефть с месторождений на шельфе Намибии поступит на мировой рынок в 2030 году и на старте продаж суточная добыча составит до 700 тыс баррелей. В перспективе страна может стать четвертой по объемам производства нефти в Африке.

Напомним, Намибия - государство в Южной Африке, еа севере граничащее с Анголой и Замбией, на востоке - с Ботсваной, на юго-востоке и юге - с ЮАР. С запада страна омывается водами Атлантического океана.