Аланский мужской монастырь – высокогорная жемчужина духовной жизни Северной Осетии

Аланский мужской монастырь в горах Северной Осетии считается самым высокогорным оплотом православия в России. Как создавалась обитель, что посмотреть в округе и как добраться до одного из самых популярных мест республики?

Поездку в Северную Осетию невозможно представить без посещения Аланского Свято-Успенского мужского монастыря. Это поистине живописное место, которое каждый год притягивает множество туристов со всей страны.

Сюда приезжают не только православные паломники, но и обычные путешественники, которых поражает внешний вид обители.

Аланский монастырь похож на средневековый замок, который возвышается на фоне неприступных Кавказских гор. Темные каменные стены православного оплота гармонично вписываются в местный пейзаж и создают колоритный дуэт рукотворного мира и могучих скалистых отрогов.

Дополняет аутентичный пейзаж мощная горная река Фиагдон, которая течет прямо у подножья Аланского монастыря.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

История Аланского Свято-Успенского мужского монастыря

Хотя монастырь и похож на древнюю постройку, создавался он совсем недавно.

В 2000 году в Беслане был учрежден скит, который позже перебрался на территорию тогда еще не построенной обители. Изначально в него входили два послушника, которые проживали в гостинице для железнодорожных рабочих, располагавшейся здесь же.

В древние времена там, где сейчас находится монастырь, были построены родовые башни, которые сохранились до наших времен и с появлением обители стали использоваться в качестве часовни.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Место для возведения монастыря было выбрано неспроста. В 19 веке здесь появился первый православный храм в горах, который посвятили женам-мироносицам. Святилище было открыто до 1928 года.

Сейчас здание храма отреставрировано и вновь принимает прихожан.

Со временем на территории Аланского монастыря была возведена еще одна церковь – храм во имя иконы Иверской Божьей Матери.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Имя храму дали не просто так. Буквально в 5 км от монастыря располагалась часовня, в которой шесть сотен лет хранилась одноименная святыня, подаренная царицей Грузии Тамарой Великой. Но во время Великой Отечественной войны икона была утеряна.

В предании здешних мест говорится, что если все православные монастыри Северной Осетии будут восстановлены, икона вновь будет обретена.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Часы работы Аланского мужского монастыря

Посетить высокогорную обитель может любой желающий. Время работы монастыря с 9:00 до 18:00 ежедневно.

Каждый день в храме проходят утренние и вечерние богослужения. На воскресную службу по традиции сюда массово съезжаются жители ближайших сел и городов, а во время больших православных праздников в монастырь прибывают паломники со всей страны.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где находится Аланский мужской монастырь?

Православная обитель расположена в 50 км от столицы Северной Осетии Владикавказа в Куртатинском ущелье в селе Хидикус.

Недалеко от этого места находится еще одна популярная достопримечательность республики – высокогорное село Верхний Фиагдон.

Построили монастырь на левом берегу одноименной реки в самом верховье ущелья на высоте 1,3 тыс м, а по неофициальным данным - 2 тыс м. Паломники и туристы рассказывают, что эта высота особо ощутима на смотровой площадке обители.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться до Аланского Успенского мужского монастыря?

Каждую неделю к монастырю приезжают автобусы с паломниками со всей страны. Во многих российских городах организуют поездки к высокогорной обители. Добраться до близлежащего села Верхний Фиагдон можно на общественном транспорте из столицы республики. Из Владикавказа к населенному пункту каждый день ходят рейсовые автобусы и маршрутные такси. Один из самых популярных способов приехать в Аланский монастырь – это приобрести экскурсию на специализированном транспорте. Большинство туристических маршрутов, которые предлагают местные турфирмы, включают в себя посещение монастыря. Самостоятельные туристы предпочитают добираться к обители в Куртатинском ущелье на личном автомобиле. Дорога к монастырю асфальтированная и благоустроенная, а от Владикавказа время в пути займет не больше часа. Еще один способ побывать в Аланском монастыре – это заказать такси из Владикавказа. Поездка в один конец может обойтись в 2 тыс рублей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь по праву считается одним из самых удивительных и живописных мест Северной Осетии. О его популярности можно судить по количеству желающих побывать здесь.

Особо почитаемые православные праздники собирают в монастыре не меньше 50 тыс человек в течение двух-трех дней.

Уединиться для молитвы здесь не получится, но ощутить первозданную красоту горного хребта и атмосферу святого места можно в полной мере.