Аланский мужской монастырь – высокогорная жемчужина духовной жизни Северной Осетии

Поездку в Северную Осетию невозможно представить без посещения Аланского Свято-Успенского мужского монастыря. Это поистине живописное место, которое каждый год притягивает множество туристов со всей страны.
Сюда приезжают не только православные паломники, но и обычные путешественники, которых поражает внешний вид обители.
Аланский монастырь похож на средневековый замок, который возвышается на фоне неприступных Кавказских гор. Темные каменные стены православного оплота гармонично вписываются в местный пейзаж и создают колоритный дуэт рукотворного мира и могучих скалистых отрогов.
Дополняет аутентичный пейзаж мощная горная река Фиагдон, которая течет прямо у подножья Аланского монастыря.
История Аланского Свято-Успенского мужского монастыря
Хотя монастырь и похож на древнюю постройку, создавался он совсем недавно.
В 2000 году в Беслане был учрежден скит, который позже перебрался на территорию тогда еще не построенной обители. Изначально в него входили два послушника, которые проживали в гостинице для железнодорожных рабочих, располагавшейся здесь же.
В древние времена там, где сейчас находится монастырь, были построены родовые башни, которые сохранились до наших времен и с появлением обители стали использоваться в качестве часовни.
Место для возведения монастыря было выбрано неспроста. В 19 веке здесь появился первый православный храм в горах, который посвятили женам-мироносицам. Святилище было открыто до 1928 года.
Сейчас здание храма отреставрировано и вновь принимает прихожан.
Со временем на территории Аланского монастыря была возведена еще одна церковь – храм во имя иконы Иверской Божьей Матери.
Имя храму дали не просто так. Буквально в 5 км от монастыря располагалась часовня, в которой шесть сотен лет хранилась одноименная святыня, подаренная царицей Грузии Тамарой Великой. Но во время Великой Отечественной войны икона была утеряна.
В предании здешних мест говорится, что если все православные монастыри Северной Осетии будут восстановлены, икона вновь будет обретена.
Часы работы Аланского мужского монастыря
Посетить высокогорную обитель может любой желающий. Время работы монастыря с 9:00 до 18:00 ежедневно.
Каждый день в храме проходят утренние и вечерние богослужения. На воскресную службу по традиции сюда массово съезжаются жители ближайших сел и городов, а во время больших православных праздников в монастырь прибывают паломники со всей страны.
Где находится Аланский мужской монастырь?
Православная обитель расположена в 50 км от столицы Северной Осетии Владикавказа в Куртатинском ущелье в селе Хидикус.
Недалеко от этого места находится еще одна популярная достопримечательность республики – высокогорное село Верхний Фиагдон.
Построили монастырь на левом берегу одноименной реки в самом верховье ущелья на высоте 1,3 тыс м, а по неофициальным данным - 2 тыс м. Паломники и туристы рассказывают, что эта высота особо ощутима на смотровой площадке обители.
Как добраться до Аланского Успенского мужского монастыря?
- Каждую неделю к монастырю приезжают автобусы с паломниками со всей страны. Во многих российских городах организуют поездки к высокогорной обители.
- Добраться до близлежащего села Верхний Фиагдон можно на общественном транспорте из столицы республики. Из Владикавказа к населенному пункту каждый день ходят рейсовые автобусы и маршрутные такси.
- Один из самых популярных способов приехать в Аланский монастырь – это приобрести экскурсию на специализированном транспорте. Большинство туристических маршрутов, которые предлагают местные турфирмы, включают в себя посещение монастыря.
- Самостоятельные туристы предпочитают добираться к обители в Куртатинском ущелье на личном автомобиле. Дорога к монастырю асфальтированная и благоустроенная, а от Владикавказа время в пути займет не больше часа.
- Еще один способ побывать в Аланском монастыре – это заказать такси из Владикавказа. Поездка в один конец может обойтись в 2 тыс рублей.
Аланский Свято-Успенский мужской монастырь по праву считается одним из самых удивительных и живописных мест Северной Осетии. О его популярности можно судить по количеству желающих побывать здесь.
Особо почитаемые православные праздники собирают в монастыре не меньше 50 тыс человек в течение двух-трех дней.
Уединиться для молитвы здесь не получится, но ощутить первозданную красоту горного хребта и атмосферу святого места можно в полной мере.