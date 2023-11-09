Зачем США портят отношения с Азербайджаном?

Отношения США и Азербайджана достигли, возможно, самой низкой отметки с 1991 года. Заявление Госдепартамента США, сделанное уже после того, как устранено основное препятствие стабильности на Южном Кавказе, не укладывается в логику американских интересов в регионе.

Итак, по порядку. 15 ноября помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен выступил на слушаниях Подкомитета по Европе Комитета Палаты представителей по иностранным делам и сделал ряд серьезных заявлений относительно Армении и Азербайджана.

США и Азербайджан

О'Брайен дал понять, что после проведения Азербайджаном антитеррористической операции в Карабахском экономическом районе и восстановления там конституционного строя АР Вашингтон пересмотрел свое отношение к Баку.

"Мы дали ясно понять, что после событий 19 сентября наши отношения с Азербайджаном не будут нормальными до тех пор, пока мы не увидим прогресса на мирном треке. Уже отменен ряд визитов высокого уровня", - сказал он.

Дипломат обвинил Баку в том, что полное восстановление территориальной целостности Азербайджана "подорвало доверие и вызвало сомнения относительно приверженности Баку всеобъемлющему миру с Арменией".

Параллельно с выступлением О'Брайена сенат Конгресса утвердил законопроект, приостанавливающий помощь и военную поддержку Азербайджану. Он предусматривает отмену приостановки действия 907-й поправки в отношении Баку.

США и Армения

Наряду с двусторонними отношениями с Азербайджаном американский дипломат обрисовал представления своей администрации о будущем Армении и региона. Вашингтон стремится ввести Ереван в евроатлантическое сообщество.

"Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично заявила, что хочет провести встречу с нами и Арменией, чтобы сблизить ее с нашим сообществом. Несколькими днями ранее я обсуждал эту тему с премьер-министром Николом Пашиняном, и мы выясняем, как это могло бы выглядеть", - отметил Джеймс О'Брайен.

Кстати, помимо Баку помощник госсекретаря раскритиковал и российских миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджана, поскольку они якобы "провалили свою задачу", не уточняя, как именно Вашингтон понимает задачу миссии РФ в Карабахе. "Лучший подход - предоставить обеим странам альтернативу - работать с нами и с Западом", - заключил дипломат

Реакция Азербайджана

На следующий день МИД Азербайджана обнародовал подробный комментарий, по сути дипломатическую ноту протеста. В Баку дали понять, что заявления замгоссекретаря - "удар по двусторонним отношениям", так как обвинения, выдвинутые против Баку, беспочвенны. Стабильность в регионе подрывала 30-летняя армянская оккупация, а не ответные действия Азербайджана по ее прекращению. Триггером последней эскалации и антитеррористических мер ВС АР являлась дислокация в зоне временного размещения российских миротворцев десятитысячного контингента армии Армении, о чем ведомство Джейхуна Байрамова уже информировало Госдепартамент.

Поскольку Вашингтон пошел на обострение отношений, Азербайджан назвал вещи своими именами, указав, что США несут ответственность за агрессивные действия Армении. Американская сторона, будучи постоянным членом МГ ОБСЕ, "никогда не призывала Армению" прекратить оккупацию, а это "возлагает ответственность на американскую сторону". МИД АР напомнил, что США были "единственной страной, которая официально финансировала этот режим [сепаратистов в Карабахе]". Вашингтон, по словам азербайджанских дипломатов, также умалчивает о том, что мирный процесс уже два месяца игнорирует армянская сторона.

Учитывая беспочвенное давление, Баку применил принцип взаимности и отменил визиты на высшем уровне из США. Отменяется также запланированная на 20 ноября 2023 года встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне.

Что это меняет на Южном Кавказе?

Подытоживая, можно сказать, что последние два дня нанесли серьезный урон отношениям США с Азербайджаном и американским позициям на Южном Кавказе. Госдеп будто бы делает все, чтобы лишить Вашингтон статуса посредника в армяно-азербайджанском урегулировании.

При выстраивании своего отношения к региону администрация Байдена руководствуется тремя принципами: во-первых, нужно поддержать "демократический режим" в Армении, во-вторых, оттеснить с Южного Кавказа Россию, в-третьих, угодить армянской диаспоре в США.

Угодить армянской диаспоре удалось. Ведь упоминание несуществующего уже даже для бывших сепаратистов и Никола Пашиняна незаконного режима в Ханкенди - бальзам на душу армянским националистам в США, не говоря уже о критике Азербайджана. Сближение ЕС и НАТО с Арменией тоже идет полным ходом. МИД Армении принял к исполнению слова Пашиняна о готовности интегрироваться в ЕС и уже обсудил вопрос либерализации виз с Еврокомиссией.

Только вот задача вытолкнуть Россию из региона, похоже, дает сбой. Ухудшение отношений с США может утвердить Азербайджан во мнении, что приоритетом внешней политики должны быть, прежде всего, страны региона. Да и в переговорном процессе с Ереваном Баку едва ли будет против того, чтобы они проходили в Сочи или в Москве (в отличие от Вашингтона и Брюсселя). Отдельно стоит сказать, что давление на Азербайджан отдалит от США также и Турцию.

Для Пашиняна важно не поддаваться иллюзиям непомерной поддержки Джозефа Байдена. Ведь без согласия Баку переговоры провести невозможно, а в них Ереван заинтересован. И если Баку согласится на московскую площадку, Еревану придется с этим смириться. Альтернативой дипломатии остается угроза нового конфликта, эскалация напряженности и в лучшем случае сохранение блокады Армении с востока и запада. Кроме того, Байден не вечен, и в следующем году в случае прихода к власти Дональда Трампа Армения может лишиться атлантической поддержки.

В сухом остатке, напрашиваются следующие вводы о целях США в регионе. Вашингтон хочет заменить российских миротворцев своими в Карабахе. Ради этой цели американцы и их конгрессмены создают фейк о том, что якобы Азербайджан хочет оккупировать Зангезур (Сюникскую область). Эти умозаключения идут в разрез с готовностью Баку заключить мир с Ереваном. Руководство Азербайджана уже признало территориальную целостность Армении. Что касается миротворцев, то они размещены здесь временно до 2025 года. И если нужно кому-то и защищать население Карабаха, то это прерогатива руководства Азербайджана. И Баку может с этой задачей справиться без всякой натовской помощи.