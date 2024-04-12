"Символическая" атака Ирана: победа или поражение?

Фархад Ибрагимов

Атакуя Израиль в ночь на 14 апреля, Иран пытался изменить правила игры в регионе, и ему по большому счету это удалось. Почему отныне конфликт между противоборствующими сторонами вышел на новый уровень – расскажем в этом материале.

В ночь с 13 на 14 апреля Иран впервые напрямую атаковал территорию Израиля в ответ на удар 1 апреля израильских вооруженных сил по консульству Ирана в Дамаске, в результате которого погибло 11 дипломатов и два видных генерала иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Поначалу израильская сторона отказывалась брать на себя ответственность за произошедшее, но впоследствии косвенно призналась в содеянном, объясняя решение нанести удар тем, что в здании располагался штаб военных, который координировал действия боевиков ХАМАС.

Безусловно, Израиль нарушил сразу две Венские конвенции от 1961 и 1963 годов, согласно которым дипломатические учреждения обладают иммунитетом. Если бы между двумя сторонами были хоть какие-то отношения на дипломатическом уровне, то они были бы немедленно разорваны. Но у Ирана и Израиля вообще отсутствуют какие-либо отношения, и они не одно десятилетие балансируют на грани войны, поэтому резкий шаг Израиля можно воспринять как объявление войны. В такой ситуации Иран был поставлен в жесткие рамки и ему нужно было что-то предпринимать.

Историческая атака

На протяжении почти двух недель мир был в ожидании ответа Ирана. Эксперты и аналитики рассматривали два варианта развития событий, к которым Тегеран мог бы прибегнуть:

ответить зеркально и ударить по территории Израиля или по одному из его дипучреждений в регионе

задействовать свои прокси-силы, которые остаются такой же как сам Иран серьезной проблемой для Еврейского государства.

Однако Тегеран решил пойти по третьему пути, ударив напрямую и задействовав своих союзников в регионе. Атака стала исторической, поскольку Тегеран впервые нанес прямой удар по Израилю, устроив самую массовую атаку дронов в истории. Было запущено порядка более 200 дронов, а также около 150 крылатых ракет, 110 баллистических ракет моделей "Шехаб-3", "Саджил-2" ("Сейджиль") и "Хайбар" класса "земля-земля" и 7 гиперзвуковых крылатых ракет "Фаттах-2". Причем удары наносились не только с территории самого Ирана, но и Сирии, Ирака, Ливана и той части Йемена, которая находится под контролем хуситов из группировки "Ансар Аллах".

Уже в два часа ночи сирены воздушной тревоги заработали по всей территории Израиля, началась паника на улицах крупных городов: люди пытались найти ближайшее бомбоубежище. Были зафиксированы взрывы

в Иерусалиме

в районе порта Хайфы

на территории израильской военной базы в пустыне Негев

у авиабазы под Бер-Шевой.

Армия обороны Израиля рекомендовала держаться вблизи бомбоубежищ всем жителям Димоны, где расположен ядерный реактор, сообщения на лентах информационных агентств поступали все более тревожные. Казалось, легендарная и разрекламированная израильская система ПВО "Железный купол" не справляется с таким количеством воздушных целей. Иран просто перегрузил одну из лучших систем ПВО в мире массовым запуском дронов и ракет, пытаясь истощить ее. На подлете ракеты пытались сбить ВВС Англии, США, Израиля и Иордании. Израиль пошел на беспрецедентный шаг: пытаясь "ослепить" иранские БПЛА и ракеты, он полностью блокировал систему GPS. Почти сразу же в Тегеране заявили, что цель ударов - исключительно израильские военные базы, аэродромы и правительственные объекты.

Регион в шаге от полномасштабной войны?

Уже во время атаки президент США Джо Байден публично заверил, что подтвердил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху "непоколебимую приверженность Америки обеспечению безопасности Израиля". С такой же позицией выступили все европейские столицы.

© Фото: commons wikimedia

Глава Пентагона США Ллойд Остин хоть и подтвердил решимость своего президента в деле оказания поддержки Еврейского государства, но добавил, что Вашингтон не стремится к конфликту с Тегераном. Вряд ли эти слова хотели слышать в Западном Иерусалиме.

Сам израильский премьер сделал несколько заявлений в свете контратаки Ирана, отметив сначала, что все было перехвачено и блокировано, имея в виду успех ПВО, а затем добавил, что Иран ответит за все свои действия. Израильские военные рапортовали, что сбили 99% ракет и БПЛА, выпущенных Ираном, но это заявление поставили под сомнение многие военные эксперты как на Западе, так и в странах Глобального Юга, опираясь на кадры, публикуемые в СМИ.

Израиль – не американская марионетка?

Источники ряда влиятельных американских изданий сообщают, что Вашингтон старается всеми силами отговорить Израиль от нанесения прямых ударов по Ирану и "завершить этот цикл эскалации". Примечательно, но спустя два дня после случившегося, премьер Израиля сделал менее воинственные заявления, отмечая, что Еврейское государство отреагирует на атаку Ирана "мудро и без эмоций". Это совсем не значит, что в итоге Израиль поступит ассиметрично, но риторика в этом деле важна, и не исключено, что Нетаньяху все же попытается не ввергнуть мир в пучину катастрофы. Тем более что Израиль – не американская марионетка, поэтому Вашингтон не может гарантировать, что Нетаньяху будет сидеть сложа руки. А значит от самостоятельных действий израильского премьера будет многое значить.

© Фото: commons wikimedia

На этом фоне примечательным выглядит мнение бывшего министра обороны и главы МИД Израиля, ныне оппозиционного политика Авигдора Либермана, который, заявил, что Израилю удалось отразить иранскую атаку лишь благодаря помощи США, а именно возможностям американской разведки и раннего перехвата. Исходя из этого, Либерман считает, Израилю следует добиваться максимальной координации с США в вопросе ответной атаки против Ирана. По его словам, США тем самым "признают, что у Израиля нет альтернативы, кроме как ответного удара по Ирану за его атаку".

Источники телеканала CNN сообщают, что Израиль даже принял решение отложить операцию в Рафахе в секторе Газа, которую планирует уже несколько месяцев, из-за возникшей ситуации с Ираном. Теперь израильские власти думают, как реагировать на атаку, вследствие чего активная фаза операции откладывается как минимум на несколько дней. Проще говоря, теперь Израиль находится в том положении, в котором находился Иран все эти дни с момента удара по консульству в Дамаске до событий в ночь на 14 апреля.

Иран бросает вызов всему Западу

Через несколько минут после завершения операции КСИР заявил, что это было "последнее предупреждение" и в случае жесткой реакции Израиля, Тегеран ответит более мощными действиями. Глава иранской дипломатии Хоссейн Амир Абдоллахиян отметил, что ИРИ не желает роста напряженности в ближневосточном регионе, но исходит из защиты национальной безопасности и интересов. Также по словам главы МИД Ирана, Тегеран учитывал бездействие Совбеза ООН по поводу применения силы Израилем против иранского консульства в Дамаске, а также безответственное поведения США, Великобритании и Франции.

© Фото: МИД Ирана

Иран своей контратакой бросил вызов не только Израилю, но и всему Западу. Тегеран действовал исходя из того, что он не позволит дать себя в обиду. Ему нужно было сохранить лицо, не разочаровать союзников и тех, кто ему симпатизирует, а также доказать, что может причислять себя к лидерам региона.

Иран меняет тактику

Если раньше иранцы строили свои взаимоотношения с Израилем на основе "стратегического терпения", пытаясь не втягиваться напрямую конфликт с Еврейским государством, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Сторонники жесткой линии поведения с Израилем и Западом в окружении Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи из числа священнослужителей называли тактику "стратегического терпения" признаком слабости и призывали переходить к более решительным шагам.

Генералитет КСИР исходил из более прагматичных соображений, считая, что Иран пока не готов прибегать к жестким мерам. Однако, по всей вероятности, победили не "горячие головы" и эмоции, а прагматизм в совокупности с новой реальностью, к которой на Западе не были готовы. Возможно, иранская атака была попыткой объяснить Израилю и всему коллективному Западу, что баланс сил на Ближнем Востоке изменился.

Не зря в Иране назвали свою операцию против Израиля "правдивым обещанием". Каждое слово, сказанное иранцами следует рассматривать скрупулезно и с философских позиций. Все указывает на то, что Тегеран теперь переходит от слов к делу. Если раньше в мире Иран называли "бумажным тигром", то теперь он может заявить: "обещали – сделали".

Позиция Турции и Саудовской Аравии

Такое поведение иранцев устраивает не всех игроков на Ближнем Востоке, которые решили взять нейтралитет, либо выдержать паузу. Речь прежде всего идет о Турции и Саудовской Аравии. Вежливое, но отстраненное заявление Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) о призыве к сдержанности и недопущении эскалации, которая "угрожает стабильности региона и безопасности его населения" подчеркивает, что все страны этого объединения (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия) не готовы делать очевидного выбора и возможно еще надеются на нормализацию своих отношений с Израилем после завершения конфликта в Секторе Газа.

Примерно такая же позиция и у Анкары, хотя Турция осудила атаку Израиля на иранское консульство, предупредила, что закроет свое воздушное пространство для военных самолетов в случае возможного нападения США на Иран, (к Турции следом присоединились Кувейт и Катар), а также попробовала выступить в роли миротворца. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал несколько жестких заявлений в адрес Израиля, которые перечеркнули возможность усадить противоборствующие стороны за стол переговоров.

© Фото: Сайт президента Турции

Как будет реагировать арабский мир?

Тегеран выбрал пусть и жесткую, но последовательную линию поведения: ни о каких отношениях с Израилем и речи быть не может, пока Палестина не получит свободы от Еврейского государства, а Иерусалим не будет разделен на две части. Впрочем, в позиции Тегерана нет что-то нового, все это прописано в резолюции ООН от 1947 года.

К слову, Иран, который на момент 1947 года управлялся "прозападным" шахом Мохаммадом Резой Пехлеви как раз голосовал в ООН ПРОТИВ такого решения вопроса, считая, что все эти резолюции в долгосрочной перспективе приведут к массовой депортации палестинцев из этих земель, запрету на посещение ими святых мест. Впоследствии же новое израильское государство не захочет оставаться на достигнутом и продолжит расширяться за счет соседних государств, полагали тогда в Тегеране. Проще говоря, Тегеран в принципе не изменял себе самому в этом вопросе, хотя, глядя на бездействие арабских государств шахский Иран постепенно выстраивал отношения с Тель-Авивом, при этом не забывая о проблеме Палестины.

Исходя из вышесказанного, интрига теперь заключается в том, как дальше на все это будет реагировать арабский мир, ведь отношение к Ирану там далеко не однозначное. Тегеран серьезно укрепил свои позиции через имеющиеся в его активе прокси-группы, которые сейчас действуют против Израиля в защиту интересов Палестины. Но судя по нейтральной реакции, никто из лидеров арабского мира не заинтересован в сильном Иране. Они заинтересованы в существовании Ирана как умеренного государства, находящегося в некоем альянсе с Западом, с которым они и сами работают. Но если Иран вступит в союз с Россией и Китаем, и в этой тройке станет действующим субъектом большой мировой политики, то конечно, на Ближнем Востоке начнутся большие перемены.

© Фото: ЦАХАЛ

Нужна ли Ирану война с Израилем?

Несмотря на контратаки КСИР, Иран продолжает исходить из того, война никому не нужна, и он в ней не заинтересован. Нанесенные удары иранцы считают успешными: они смогли подать ясный сигнал Западу о том, что отныне не станут ограничиваться словами и шутки закончились. Более того, теперь любой потенциальный ответ Израиля оправдает проведение Тегераном подобных операций, которые с каждым разом могут становиться все жестче и жестче.

Морально-психологическая победа тоже на стороне Ирана. Все это время Тегеран держал ситуацию в подвешенном состоянии. В итоге мир стал свидетелем ударом по базам на севере Израиля и причинения им материального ущерба. Пусть и символический, но удар Ирана, состоялся. Исламская республика начинает вести себя как держава, являющейся флагманом в регионе.

Нужна ли Израилю война с Ираном?

Нужна ли в таком случае Израилю прямая война с Ираном, тем более что до сих пор так и не урегулирован вопрос с ХАМАС, Сектор Газа не демилитаризован, заложники не освобождены и нет решительной поддержки западных союзников кроме красивых слов и осуждений, за которыми нет ничего стоящего. При этом существуют довольно серьезные основания верить тому, что Израиль не сможет сдержать себя в руках и нанесет удар, чтобы успокоить себя. Да, Нетаньяху немного сменил тон и пытается продемонстрировать, что не хочет большой войны. Но на него может оказывать давление силовой блок, который жаждет мести и хочет "оторваться" на Иране, который, по мнению израильских силовиков, создал ту обстановку, в которой Израиль находится с 7 октября прошлого года. Если Израиль все же ответит, нанесет удар по иранской территории и погибнут люди, то ситуация выйдет из-под контроля, и иранцев уже никто не сможет остановить.

Не только месть

Контратаковав Израиль, Иран не преследовал цели открыть большую войну. Это действие можно оценивать по-разному: пиар-акция, пропагандистский трюк или игра мускулами. Кто-то может и сказать, что Тегерану не удалось отомстить в полной мере за гибель двух своих генералов и 11 дипломатов.

Но посыл контратаки был не только в том, чтобы отомстить за погибших. Тегеран намеренно не наносил удары по целям в крупных израильских городах. Удары по Израилю носили ограниченный характер, в основном они приходились по оккупированным Голанским высотам, которые принадлежат де-юре Сирии и военным объектам в пустыне Негев, чтобы не усиливать эскалацию и не допустить еще больших провокаций с израильской стороны.

Иран доказал, что способен обойти израильские средства ПВО, и отныне Израиль не так уж хорошо и защищен. Однако Израиль не будет сидеть сложа руки, сейчас он начинает работу над ошибками, ведь вопросы собственной безопасности для Израиля превыше всего на свете.