Китай и Россия станут еще ближе в экономике

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Пока мировая пресса следит за выборами в Турции и встречей лидеров G7, в Азии происходят серьезные изменения. Россия и Китай еще больше сближаются не только политически, но и экономически.

Зачем Мишустин ездил в Пекин?

23-24 мая премьер-министр России Михаил Мишустин посетил с официальным визитом Китай, где встретился с новым премьером Госсовета Ли Цяном. Двусторонний товарооборот уже бьет рекорды. Только за четыре месяца нынешнего года он превысил $73 млрд. Но стороны не собираются останавливаться на достигнутом. Связи будут наращиваться.

По итогам встречи Мишустин и Ли Цен подписали пять межведомственных договоров, включая меморандум между министерствами экономического развития РФ и министерством коммерции КНР об инвестициях в сфере торговли услугами. Премьеры хотят находиться в постоянном контакте и уже запланировали очередную встречу на конец года. Параллельно будут проводится заседания на уровне вице-премьеров и руководителей 80 отраслевых рабочих групп.

Западные таблоиды, в частности CNN, представили встречу как спасательный круг, который Китай бросил Кремлю, чтобы смягчить последствия санкций США и ЕС. Однако, несмотря на субъективные оценки о том, что Россия впала в зависимость от Китая и сейчас Москва находится на более слабых переговорных позициях, реальность совсем иная. Интерес к сотрудничеству со стороны Пекина не меньше. Мишустина в КНР пригласил лично председатель Си Цзиньпин, причем попросил совершить визит как можно раньше.

Инвестиции и валюты

Основные направления взаимодействия России и Китая были намечены в соглашениях, подписанных во время последнего визита Си Цзиньпина и его переговоров с Владимиром Путиным. В задачу Мишустина, в первую очередь, входило привлечение китайских инвестиций в Россию. Почва для этого уже готова. РФ убрала административные барьеры для бизнеса и значительно понизила налог на прибыль в ряде отраслей. Кроме того, Герман Греф лично обещал поддержать предпринимателей из Китая, которые хотят запустить проекты в России. Помогать им будут открытием счетов и кредитами.

Одной из перспективных ниш взаимодействия двух стран остается торговля в национальных валютах. Эти процессы Россия и Китай продвигают как по линии БРИКС, который вот-вот расширится на Турцию, Саудовскую Аравию, Египет и другие страны, так и на двусторонней основе. Юань постепенно заместит доллар и евро в российской экономике. За год в экспорте доля юаня выросла с 2% до 18%, а в импорте с 5% до 27%. Российские банкиры ожидают десятикратный рост операций в юанях в 2023 году по сравнению с 2022-м.

Взаимовыгодное взаимодействие

В лице России Китай получает выгодный рынок сбыта продукции, площадку для своих инвестиций и, конечно, поставщика товаров. Под последними прежде всего имеется ввиду сырьевые ресурсы, цены на которые не снижаются после начала СВО. Проект газопровода "Сила Сибири-2" находится на повестке дня. "Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай, растет экспорт природного газа, угля и электроэнергии", – напомнил Михаил Мишустин. Он отметил, что КНР участвует в ряде крупных энергетических проектов России, как "Сила Сибири", "Ямал-СПГ", "Арктик-СПГ-2", комплекс газопереработки в Усть-Луге.

Во взаимовыгодном характере российско-китайских отношений заинтересованы обе стороны. Ни о каком поглощении и экспансии здесь, как пишут американские СМИ, речи нет. Китай сам сейчас находится в сложной ситуации из-за торговых барьеров США и неготовности Европы вести бизнес в обход Вашингтона. Политическая атмосфера китайско-западных отношений тоже далеко не радужная. Поэтому Китай нуждается в России не меньше, чем РФ в КНР. Тот факт, что Си совершил свой первый зарубежный визит именно в Москву подтверждает данное обстоятельство.