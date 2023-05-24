Мишустин провел переговоры с премьером Госсовета КНР

Опубликовано: 10:22, 24 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российский премьер провел встречу с главой Госсовета КНР. Стороны оценили перспективу российско-китайского сотрудничества как блестящую.

Премьер Госсовета КНР Ли Цян и глава российского правительства Михаил Мишустин провели переговоры.

По словам Мишустина, двусторонние отношения России и Китая динамично развиваются.

"У китайско-российского практического сотрудничества большие и блестящие перспективы, оно постоянно и стабильно движется вверх"

– Михаил Мишустин

Далее глава правительства сообщил о том, что власти стран будут поддерживать контакты между китайскими и российскими бизнес-кругами и налаживать их взаимодействие.

В свою очередь Ли Цян отметил, что развитие России открывает огромные перспективы для глобального развития и привлекает большое внимание международного сообщества.