В 2023 году российского-китайский товарооборот не только достигнет $200 млрд, но может и превысить этот показатель, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на переговорах в Пекине.
"Уверен, в текущем году мы не только досрочно выполним поставленную главами государств задачу по увеличению взаимного товарооборота до $200 млрд, но и превысим этот знаковый рубеж"
– Михаил Мишустин
Россия и Китай активно пользуются нацвалютами во взаимных расчетах - доля трансграничных расчетов, осуществляемых в рублях и юанях между двумя странами, составляет сегодня 70%.
Стороны нарастили энергетическое сотрудничество, оно выведено на стратегический уровень.
"Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай, растет экспорт природного газа, угля и электроэнергии"
– Михаил Мишустин
Глава кабмина добавил, что Китай участвует в ряде крупных энергетических проектах России, среди них "Сила Сибири", "Ямал-СПГ", "Арктик-СПГ-2", комплекс газопереработки в Усть-Луге, Ленинградская область.
Большое значение сегодня имеет развитие транспортных маршрутов между РФ и КНР, заметил премьер.
"Мы ускоряем развитие приграничной структуры и синхронизируем ее расширение. Это необходимо для увеличения грузоперезовок и дальнейшей торговли между Россией и Китаем"
– Михаил Мишустин
Активно расширяется российско-китайское взаимодействие в области мирного атома, перспективными сферами для кооперации являются судо- и авиастроение, машино- и станкостроение, исследование космоса. По мнению Мишустина, Россия и Китай способны обеспечить собственный технологический суверенитет.