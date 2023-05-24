Опубликовано: 8:58, 24 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Товарооборот России и Китая превысит $200 млрд, сотрудничество двух стран развивается в сферах энергетики и логистики. В перспективе возможно совместное судо- и авиастроение, изучение космоса.

В 2023 году российского-китайский товарооборот не только достигнет $200 млрд, но может и превысить этот показатель, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на переговорах в Пекине.

"Уверен, в текущем году мы не только досрочно выполним поставленную главами государств задачу по увеличению взаимного товарооборота до $200 млрд, но и превысим этот знаковый рубеж"

– Михаил Мишустин

Россия и Китай активно пользуются нацвалютами во взаимных расчетах - доля трансграничных расчетов, осуществляемых в рублях и юанях между двумя странами, составляет сегодня 70%.

Стороны нарастили энергетическое сотрудничество, оно выведено на стратегический уровень.

"Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай, растет экспорт природного газа, угля и электроэнергии"

– Михаил Мишустин

Глава кабмина добавил, что Китай участвует в ряде крупных энергетических проектах России, среди них "Сила Сибири", "Ямал-СПГ", "Арктик-СПГ-2", комплекс газопереработки в Усть-Луге, Ленинградская область.

Большое значение сегодня имеет развитие транспортных маршрутов между РФ и КНР, заметил премьер.

"Мы ускоряем развитие приграничной структуры и синхронизируем ее расширение. Это необходимо для увеличения грузоперезовок и дальнейшей торговли между Россией и Китаем"

– Михаил Мишустин

Активно расширяется российско-китайское взаимодействие в области мирного атома, перспективными сферами для кооперации являются судо- и авиастроение, машино- и станкостроение, исследование космоса. По мнению Мишустина, Россия и Китай способны обеспечить собственный технологический суверенитет.