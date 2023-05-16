Опубликовано: 10:32, 16 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российский газ может пойти в Узбекистан транзитом через Казахстан. Также через республику может быть построен газопровод в сторону Китая.

Газ из России будет поставляться в Узбекистан через Казахстан - эту возможность обсуждают профильные ведомства.

"В настоящее время обсуждается возможность транзита российского газа в Узбекистан. Переговоры идут в достаточно конструктивном ключе"

– глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев

В Узбекистане в апреле сообщали, что поставки российского газа в республику пойдут по магистральному газопроводу "Средняя Азия - Центр". Этот газопровод относится к подконтрольной "Газпрому" газопроводной системе "Центральная Азия - Центр", связывающей Россию, Казахстан, Узбекистан и Туркменистан.

Также Россия и Казахстан ведут переговоры по строительству трубопровода для поставок газа из России в Китай. Стороны определили маршрут газопровода, он пройдет через север Казахстана. В настоящее время идет диалог по поводу условий строительства газопровода.