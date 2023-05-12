Узбекистан сделает запас в 1 млн тонн нефтепродуктов

Опубликовано: 9:46, 12 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Узбекистане создадут резерв бензина и дизеля в объеме 1 млн т. Это нужно для стабильного снабжения страны энергией.

В Узбекистане будет создан крупный резерв нефтепродуктов, такое поручение дал глава государства Шавкат Мирзиеев в рамках совещания по вопросу снабжения регионов энергией.

"Немаловажное значение имеет вопрос стабильных поставок бензина и дизельного топлива. На местах имеются мощности для хранения 1 миллиона тонн топлива. Указано, что каждый регион, используя эту возможность, должен сформировать резерв бензина и дизтоплива"

– пресс-служба президента

Отметим, что в последние годы республика не раз сталкивалась с дефицитом нефтепродуктов.

С января Узбекистан закупает популярный бензин Аи-80 у российских "Газпромнефть" и "Татнефть".