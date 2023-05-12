РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Узбекистан сделает запас в 1 млн тонн нефтепродуктов

Узбекистан сделает запас в 1 млн тонн нефтепродуктов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Узбекистане создадут резерв бензина и дизеля в объеме 1 млн т. Это нужно для стабильного снабжения страны энергией.

В Узбекистане будет создан крупный резерв нефтепродуктов, такое поручение дал глава государства Шавкат Мирзиеев в рамках совещания по вопросу снабжения регионов энергией.

"Немаловажное значение имеет вопрос стабильных поставок бензина и дизельного топлива. На местах имеются мощности для хранения 1 миллиона тонн топлива. Указано, что каждый регион, используя эту возможность, должен сформировать резерв бензина и дизтоплива"

– пресс-служба президента

Отметим, что в последние годы республика не раз сталкивалась с дефицитом нефтепродуктов.

С января Узбекистан закупает популярный бензин Аи-80 у российских "Газпромнефть" и "Татнефть".

Узбекистанские автомобили привыкают к российскому бензину

Узбекистанские автомобили привыкают к российскому бензину

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1065 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version