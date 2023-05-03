Опубликовано: 19:00, 3 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После 13 месяцев информационного давления, множества переговоров и предупреждений 12 апреля 2023 года США ввели первые санкции против двух турецких компаний и их дочерних структур – Dexias Türkiye и Azu International. Обе компании занимались поставками электроники в Россию и были впервые упомянуты в журналистских расследованиях декабря 2022 года.

Энтина Екатерина Геннадьевна, директор Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ

Наджаров Александр Мартиросович, аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ

Хотя, как и ОАЭ, Турция с самого начала позиционировала себя как страну, несвязанную западными ограничениями на торговлю и экономическое взаимодействие с Россией, санкции против нее введены лишь сейчас. Вкупе с критикой Турции и выражениями недовольства предпринимаемыми ею шагами, которые раздавались лишь время от времени, это свидетельствует о нежелании Вашингтона чрезмерно провоцировать Анкару. Отсутствие каких-либо шагов со стороны ЕС, как и направленной против Турции полноценной информационной кампании в целом (за исключением греческого досье), говорит и о нежелании Брюсселя повышать градус эскалации в отношениях с Анкарой.

В отличие от ОАЭ, с первых дней СВО Турция, скорее, воспринималась всеми как союзник Украины. В частности, ее характеризовали как страну, первой поставившую Киеву летальное оружие, в том числе БПЛА «Байрактар». Ей достались лавры от организации международного соглашения о вывозе зерна и других продовольственных товаров из украинских портов, которое Россия, Украина, Турция и ООН подписали в Стамбуле 22 июля и которое под ее нажимом уже несколько раз продлялось. Это отвлекало внимание западных СМИ от того, что Анкара отказалась присоединиться к антироссийским санкциям и сохранила диалог на высшем уровне с Россией. Вместе с тем каждый раз когда посредническая роль Турции в конфликте принимала более выраженный характер, как, например, в преддверии стамбульских переговоров 29–30 марта 2022 года, в информационном пространстве возрастало недовольство занятой ею позицией.

Направления критики Анкары

Первым направлением критики со стороны американцев стал отказ Турции передать Киеву системы ПВО С-400, купленные у России. В ответ на предложение бывшего сотрудника ЦРУ Пола Колбе отправить на Украину С-400 в обмен на возобновление участия в программе закупок многоцелевого истребителя F-35 пресс-секретарь президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что Анкара предоставит эти системы лишь в случае поставок США систем ПВО Patriot и истребителей F-35.

Вслед за упреками по поводу «уклонения» от предоставления систем ПВО последовали обвинения в неприсоединении к санкциям. Их принялись распространять крупные аккаунты из сетки Демократической партии США, к которым присоединился ряд «региональных специалистов», в частности Лили Линч, создатель портала «Балканист», и Линдси Снелл, основатель проекта Ишгаль (оккупация – прим. авт.), посвященного военным операциям Турции.

К критике Турции деятельно подключилась греческая диаспора в США. Ее активность резко подскочила как раз к концу марта. Антитурецкую кампанию развернул Hellenic American Leadership Council, т.н. Political action committee - лоббистская организация, связанная с Демократической партией. Она предъявила Анкаре претензии в содействии России. Выдвинутые обвинения основывались на публикациях в СМИ, утверждающих, что российские олигархи бегут в Турцию. Конкретно назывался Роман Абрамович. Причем старт обвинениям дал ресурс Ahval, основанный турецким журналистом Ильханом Тахири, проживающим в США.

Масштабную информационную кампанию развернули и греческие (в том числе киприотские) политологи, аналитические центры и лидеры общественного мнения: Мариос Каратциас, генеральный директор стартапа Social Wiz, и Джордж Мастропавлос, создатель криптовалюты Pi. В подхваченной ими риторике Турция представлялась «троянским конем» НАТО и союзником России. Эти аккаунты активно также распространяли интервью с греческими официальными лицами, утверждающим, что без присоединения Турции к антироссийским ограничениям санкционный режим будет неэффективен. В конце марта к хору обвинений примкнул и киприотский европарламентарий Лукас Фурлас.

Гюленисты за санкции

Кроме того, свою роль постарались сыграть гюленистские структуры. Особенно резкими выпадами отличились аналитический центр Nordic Monitor и связанный с ним аккаунт EastMedMonitor, курируемые Абдуллой Бозкуртом и Левентом Кенезом. На обоих в Турции заведены уголовные дела за участие в деятельности террористической организации. Оба журналиста были в турецких списках на экстрадицию из Швеции, отвергнутых Стокгольмом. Эти структуры одними из первых заявили, что президент Эрдоган намеревается подорвать санкционный режим против России, стремясь нажиться на украинском конфликте.

Перед стамбульскими переговорами

Информационное давление достигло пика накануне стамбульских переговоров: нарратив о несостоятельности Турции в качестве миротворца продвигали аккаунты сетки Демократической партии, украинская сетка и турецкие оппозиционные структуры, в частности глава турецкого филиала Transparency International. Однако после срыва стамбульского переговорного процесса информационное давление на Анкару заметно снизилось.

Американский сегмент

В течение весны 2022 года информационное давление на Турцию было сосредоточено в американском сегменте. Лейтмотивом кампании стал хештег #NojetsforTurkey, символизировавший оппозицию продаже Анкаре истребителей F-16. Кампания велась сеткой Демократической партии, в особенности аккаунтами и структурами, связанными с греческой диаспорой (например, Really American PAC) и конгрессменами, лоббирующими греческие интересы, такими как Фрэнк Паллоун. Итогом кампании стало принятие 14 июля 2022 года «поправки Паллоуна», запрещающей продажу F-16 Турции без «тщательного рассмотрения Конгрессом».

К этому времени нарратив об обходе антироссийских санкций через Турцию начал раскручиваться в европейском информационном поле. The Economist выпустил расследование о притоке российского капитала; ряд крупных оппозиционных турецких структур (в частности, Институт дипломатии и экономики, основанный беглыми дипломатами после провального путча 2016 года) и ряд аккаунтов выступили с критикой режима Эрдогана. Одновременно с этим в конце апреля вновь активизировались украинские ботофермы, призывая бойкотировать Turkish Airlines. В конце весны нарратив был подхвачен и американскими СМИ, рисовавшими Турцию убежищем для российских олигархов.

Усиление давления на Турцию

В июне 2022 года заместитель секретаря Казначейства США Валли Адейемо предупредил Анкару о недопустимости обхода российскими компаниями западных санкций через Турцию. За две недели до этого Kleptocracy Initiative, проект неоконсервативного Hudson Institute, непосредственно связанного с Rand Corporation, опубликовал материал, в котором утверждалось, что Турция становится ключевым звеном антисанкционной политики Москвы. Одновременно в Bloomberg была размещена статья о том, что российские авиакомпании получают необходимое обслуживание в турецких аэропортах. Однако в целом интенсивность информационного давления на Анкару по вопросу санкций оставалась на низком уровне – превалировала тема «турецкого вето» на вступление в НАТО Швеции и Финляндии.

Давление стало усиливаться с конца августа, когда ряд крупных изданий – Financial Times, Bloomberg – обвинили Турцию в том, что с ее помощью налажены каналы параллельного импорта в Россию. Вслед за публикациями последовал звонок упоминавшегося выше Адейемо, в ходе которого, по информации Wall Street Journal, прозвучало предупреждение турецким властям. В русле американского последовало и европейское предупреждение. Его озвучила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

В результате антироссийские санкции впервые, пока по касательной, затронули Турцию: санкции против НСПК и платежной системы «Мир» вынудили турецкие банки прекратить обслуживание российских карт. Однако никакие турецкие юридические или физические лица под них не попали.

Антитурецкая кампания набирает обороты

В течение осени давление нарастало. Украинская сетка англоязычных аккаунтов активно продвигала нарратив об обходе Россией санкций через Турцию. Западные СМИ указывали на стремительный рост российско-турецкого товарооборота и прямых иностранных инвестиций в Турцию. С началом зимы к давлению подключилась и сетка NAFO, связанная с Пентагоном и американским ВПК. Тяжесть обвинений против Анкары увеличилась: речь шла о способствовании экспорту микроэлектроники в Россию для последующего военного использования. Nordic Monitor опубликовал статистику сухопутных грузоперевозок между Россией и Турцией в доказательство того, что именно турецкие грузоперевозчики выступают для Москвы окном в мир. Это же утверждалось и в материалах вашингтонского филиала Arab Center for Research and Policy Studies, проамериканского аналитического центра, расположенного в Дохе.

Одновременно Atlantic Council выпустил доклад, резко критикующий идею Анкары стать «газовым хабом» в партнерстве с Россией. На фоне усиливающегося информационного давления Джеймс О’Брайан санкционный координатор США, заявил, что Вашингтон ожидает от Анкары комплаенса с санкционным режимом.

С началом 2023 года информационная кампания против Турции продолжила набирать обороты – к ней подключился еще ряд аналитических центров, таких как Silverado Policy Accelerator Дмитрия Альперовича (аффилирован с Демократической партией) и неоконсервативный сионистский Gatestone Institute. В их материалах подробно освещались пути обхода антироссийских санкций через Турцию. Они получили поддержку со стороны российских оппозиционных структур и аккаунтов, связанных с НКО 4FreeRussia. Активизировались и европейские аккаунты, в частности Николя Тензер, директор либерального аналитического центра CERAP.

Под знаком разочарования

Последующие два месяца прошли на турецком направлении внешнеполитической и информационной активности Запада под знаком разочарования из-за неоправдавшихся сообщений о подвижках в позиции Анкары. Сначала американские, украинские и европейские сетки аккаунтов ликовали, комментируя новость о прекращении обслуживания российских самолетов американского производства в турецких аэропортах. Затем, после того как в начале марта агентство Reuters оповестило о приостановке параллельного импорта из Турции, западные сетки подавали это как ошеломительный успех американской санкционной политики.

Когда же выяснилось, что обе новости не соответствуют действительности, давление на турецкое руководство резко усилилось. Ведущие западные СМИ вновь запустили материалы, обвиняющие Анкару в реэкспорте микроэлектроники для военных нужд в Россию. К информационной кампании подключились британские СМИ и британская сетка аккаунтов, до этого обходившие данную тему стороной. В начале апреля к линейке обвинений добавились утверждения о скупке нефтепродуктов для последующей перепродажи в Европу и использовании Абхазии в качестве перевалочного пункта для реэкспорта в Россию.

Шантаж в преддверии президентских выборов

Из того, что США, НАТО, ЕС и государства-члены более года наращивали информационное и политическое давление на Турцию, не решаясь всё же идти на обострение, а в апреле сняли табу и решили проверить, как руководство страны отреагирует на введение санкций против ее компаний и структур, напрашиваются два взаимосвязанных вывода.

Во-первых, Турция является настолько важной и влиятельной державой, что НАТО и ЕС, при всём желании, опасаются расширять диапазон имеющихся между ними противоречий объективного и субъективного характера, избегают и хотели бы не допустить эскалации. У Анкары есть свой геополитический проект. У нее обширные национальные интересы на Большом Ближнем Востоке, Балканах, в Северной Африке и Закавказье. К тому же у нее весомые козыри на руках в игре с США и ЕС. Она имеет решающее слово в приеме в НАТО Швеции. От нее зависит выполнение миграционной сделки с ЕС. Пока Анкара будет проводить независимую самостоятельную политику, ни Вашингтон, ни Брюссель не отважатся переступать в отношениях с ней красную черту.

Во-вторых, запустив пробный шар с санкциями, партнеры Турции по факту пошли на шантаж и вмешательство в ее внутренние дела накануне президентских выборов. Ни для кого не секрет, на какие результаты выборов они делают ставку. Однако расчет недружественных государств вполне может оказаться просчетом: подобным давлением и вмешательством, как показывает практика, можно воспользоваться как в одну, так и в другую сторону.