Санкционное давление для банков Турции оказалось важнее денег из России

Государственные банки Турции опасаются наращивать платежи из России из-за санкционного давления, которое оказывают на них страны Запада – это пагубно сказывается на торговых операциях между двумя странами.

Банки Турции, в том числе государственные, пока не планируют увеличить количество платежей из России в июне, хотя регулярные обсуждения в этом направлении ведутся, рассказал источник в одном из госбанков страны.

Несмотря на то, что в июне банки Турции обещали расширить прием платежей из России за продукцию народного потребления, электронику и продукцию машиностроения, пока это остается лишь обещаниями, хотя Турция в первую очередь ориентирована на бизнес и старается сотрудничать в этом направлении и с Россией, и с Западом, пишет газета "Известия".

"Пока конкретных подвижек в этом направлении нет. Известно, что стороны на регулярной основе ведут обсуждения, хотя позитивные изменения в сложившейся проблемной ситуации с банковскими переводами из России в Турцию, безусловно, будут благоприятны для бизнеса. Но пока каких-либо изменений нет"

- коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что власти США продолжают угрожать санкциями турецким бизнесменам за торговлю с Россией, обещая турецкой экономике из-за этого большие неприятности – сами бизнесмены уже готовы судиться с американскими чиновниками. В то же время ситуация с платежами между Россией и Турцией может решиться созданием новой, альтернативной платежной системы, которая будет использовать своповые переводы между центробанками двух стран.