Вестник Кавказа

Турция возглавила грузооборот России

Турция возглавила грузооборот России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия нарастила грузооборот с Турцией. В тройку лидеров также вошли Китай и Армения. Спрос на грузооборот увечился в десятки раз.

Россия за последние три года нарастила грузооборот с Турцией, он вырос почти в 17 раз, сообщила глава категории «Транспортные услуги» платформы «Авито услуги» Евгения Лазарева.

"За последние три года, с марта 2021 года по апрель 2024 года, самый большой прирост в области грузоперевозок произошел между Южным федеральным округом и Турцией. С Юга России начали отправлять грузы почти в 17 раз чаще"

- Евгений Лазарева

Она также отметила, что в тройку лидеров по грузообороту вошли Китай и Армения. Спрос на грузоперевозки в эти страны вырос в 11 раз.

Ранее кабмин России заявлял о повышении спроса на грузоперевозки по коридорам Россия - Турция, Россия - Иран - Индия и Россия - Китай на 2022-2025 годы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1295 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Москва и Пекин завершают подготовку встречи Путина и Си Цзиньпина

Москва и Пекин завершают подготовку встречи Путина и Си Цзиньпина

Путин анонсировал свой визит в Китай

Путин анонсировал свой визит в Китай

В Кремле не определились с датами визитов Путина в Турцию и Китай

В Кремле не определились с датами визитов Путина в Турцию и Китай

Китайский бизнес готов инвестировать в Крым

Китайский бизнес готов инвестировать в Крым

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы