Турция возглавила грузооборот России

Россия нарастила грузооборот с Турцией. В тройку лидеров также вошли Китай и Армения. Спрос на грузооборот увечился в десятки раз.

Россия за последние три года нарастила грузооборот с Турцией, он вырос почти в 17 раз, сообщила глава категории «Транспортные услуги» платформы «Авито услуги» Евгения Лазарева.

"За последние три года, с марта 2021 года по апрель 2024 года, самый большой прирост в области грузоперевозок произошел между Южным федеральным округом и Турцией. С Юга России начали отправлять грузы почти в 17 раз чаще"

- Евгений Лазарева

Она также отметила, что в тройку лидеров по грузообороту вошли Китай и Армения. Спрос на грузоперевозки в эти страны вырос в 11 раз.

Ранее кабмин России заявлял о повышении спроса на грузоперевозки по коридорам Россия - Турция, Россия - Иран - Индия и Россия - Китай на 2022-2025 годы.