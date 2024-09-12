Вестник Кавказа

Запад угрожает турецкому бизнесу

Запад угрожает турецкому бизнесу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Посол России заявил об угрозах турецким бизнесменам. Он заявил, что такие методы вошли в арсенал Запада. При этом дипломат добавил, что всех не удастся запугать.

Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов заявил об угрозах турецким бизнесменам со стороны западных государств из-за сотрудничества с Россией.

Он отметил, что методы угроз, давления и неприкрытого шантажа турецких предпринимателей вошел в арсенал Запада. Дипломат добавил, что бизнесменом поступают звонки из иностранных посольств, пишет РИА Новости.

Ерхов подчеркнул, что делегации из национального казначейства поясняют турецким бизнесменам о последствиях за связи с Россией. При этом он добавил, что турецкий народ – смелый и гордый, поэтому всех запугать не получится.

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