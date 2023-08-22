СМИ: Великобритания обложила санкциями две турецкие компании

Опубликовано: 10:57, 22 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Две турецкие компании - Turkik Union и Azu International - подпали под санкции Великобритании якобы за незаконный экспорт в Россию, это уже сказалось на банковских финансовых операциях одной из них.

Две турецкие компании стали фигурантами санкционных списков Великобритании из-за экспорта товаров в Россию – это немедленно сказалось даже на внутренних банковских операциях одной из них, поскольку турецкие банки отказываются обслуживать ее, пишет турецкая газета Aydinlik.

После того, как компании Turkik Union и Azu International, экспортирующие товары в РФ, попали в санкционный список Великобритании, турецкие банки заняли ожидаемую позицию "лучше перебдеть" и стали отказываться от проведения даже внутренних операций первой из них, причем ограничивать стали не только счета компании, но и ее сотрудников.

"Турция, хотя и не является стороной санкций в отношении России, все чаще сталкивается с давлением со стороны Запада. Две наши компании были внесены в санкционный список Великобритании. Правительство, подчиняющееся "санкционным делегациям" из США, хранит молчание по поводу того, что с ним обращаются как с колонией"

- газета Aydinlik

Западные санкции пытаются прекратить торговлю с Россией путем давления на компании. Даже продукция, не имеющая прямого отношения к оборонной промышленности, может однажды попасть под них, не вносят конкретики в этот вопрос и турецкие власти, - пишет издание.

"Ситуация, которая включает в себя принуждение к закрытию счетов и прекращению нашей коммерческой деятельности, противоречит турецкому законодательству и суверенитету страны. Мы подадим в суд. Турция никогда в истории не проигрывала британцам, а свободная торговля защищена как национальным, так и международным законодательством"

- руководство компании Turkik Union

Указывая на противоречия в решении, опубликованном Великобританией, официальные лица Turkik Union Digital Technology сообщили, что текст о введении санкций будто был напечатан под диктовку, причем даже название фирмы было написано неправильно.

"Мы покупаем и продаем электронные товары, имеющие американское происхождение: какое отношение к ним имеет Великобритания? Судя по обращению с нами в нашей стране, это похоже на то, что мы попали в британский полицейский участок", отмечают в компании, добавляя: все вопросы можно было решить, связавшись с фирмой, однако Великобритания предпочла ввести санкции, как будто у нее есть на это приказ.