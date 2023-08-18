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США давят на Турцию из-за России

США давят на Турцию из-за России
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В США сообщили о том, что Турция рискует попасть под санкции и быть отрезанной от западного рынка. Причина в том, что Москва и Анкара наращивают взаимный товарооборот.

Сотрудничество Турции с Россией является причиной недовольства США, звучат предупреждения о грозящих санкциях.

"Мы искренне надеемся избежать сценария, при котором турецкая компания будет подвергнута санкциям, и мы работали как с правительством, так и с частным сектором, чтобы информировать их об очень реальных рисках"

– западный дипломат

Цитату приводит The Wall Street Journal. В сообщении также отмечено, что официальные лица США ведут диалог с правительством Турции.

Российско-турецкая торговля расширилась с начала СВО, на Западе подозревают, что Анкара помогает обходу санкций и планируют ужесточить соблюдение Турцией антироссийских санкций.

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