США давят на Турцию из-за России

Опубликовано: 12:30, 18 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В США сообщили о том, что Турция рискует попасть под санкции и быть отрезанной от западного рынка. Причина в том, что Москва и Анкара наращивают взаимный товарооборот.

Сотрудничество Турции с Россией является причиной недовольства США, звучат предупреждения о грозящих санкциях.

"Мы искренне надеемся избежать сценария, при котором турецкая компания будет подвергнута санкциям, и мы работали как с правительством, так и с частным сектором, чтобы информировать их об очень реальных рисках"

– западный дипломат

Цитату приводит The Wall Street Journal. В сообщении также отмечено, что официальные лица США ведут диалог с правительством Турции.

Российско-турецкая торговля расширилась с начала СВО, на Западе подозревают, что Анкара помогает обходу санкций и планируют ужесточить соблюдение Турцией антироссийских санкций.