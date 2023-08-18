США давят на Турцию из-за России

В США сообщили о том, что Турция рискует попасть под санкции и быть отрезанной от западного рынка. Причина в том, что Москва и Анкара наращивают взаимный товарооборот.
Сотрудничество Турции с Россией является причиной недовольства США, звучат предупреждения о грозящих санкциях.
"Мы искренне надеемся избежать сценария, при котором турецкая компания будет подвергнута санкциям, и мы работали как с правительством, так и с частным сектором, чтобы информировать их об очень реальных рисках"
– западный дипломат
Цитату приводит The Wall Street Journal. В сообщении также отмечено, что официальные лица США ведут диалог с правительством Турции.
Российско-турецкая торговля расширилась с начала СВО, на Западе подозревают, что Анкара помогает обходу санкций и планируют ужесточить соблюдение Турцией антироссийских санкций.