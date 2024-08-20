Война на Ближнем Востоке не имеет смысла

К чему может привести эскалация между Израилем и "Хезболлой"? И кто на сегодняшний день заинтересован в разжигании этой войны? Давайте разберемся вместе.

На минувших выходных "Хезболла" и Израиль обменялись ударами. Бригадный генерал ЦАХАЛ Даниэль Хагари объявил о превентивном ударе, в ходе которого ВВС Израиля путем бомбардировок предотвратили запуск 6000 ракет и БПЛА из Ливана. В "Хезболле" атаку назвали актом агрессии, а свои удары объявили первым этапом акта возмездия за убийство израильтянами командира Фуада Шукра месяц назад. В ходе воскресной атаки "Хезболла" выпустила свыше 320 ракет по 11 военным объектам Израиля. Наблюдатели отметили, что ливанцы произвели атаки в Арбаин - поминки, проводящиеся на 40 день после убийства имама аль-Хусейна, внука пророка Мухаммеда и третьего шиитского имама.

В своей речи лидер "Хезболлы" Хасан Насралла отметил, что движение тянуло с ответом на убийство Шукра в том числе для того, чтобы дать время для переговоров о прекращении боев в Газе. Но так как Израиль выдвигает все новые условия для мира с ХАМАС, а США бездействуют, откладывать нападение смысла не было.

"Наша цель - положить конец агрессии в Газе, поэтому мы дали достаточно возможностей для мирного решения, но после всего этого времени ясно, что Нетаньяху ставит новые условия, и американцы работают с ним, и все это пустая трата времени, поэтому больше не было причин откладывать", - сказал Насралла.

Незадолго до эскалации между "Хезболлой" и Израилем в Дохе прошли переговоры ХАМАС с израильскими представителями при посредничестве Катара, Египта и США. Ввиду желания Тель-Авива сохранить за собой Филадельфийский коридор между Газой и Египтом, добиться результата не удалось.

Хотя обострение между "Хезболлой" и ЦАХАЛ стало самым масштабным с октября 2023 года и кабмин Нетаньяху то и дело говорит о готовности к наземной операции, пока до полномасштабной войны дело не дошло. Эксперты в регионе считают, что риски остаются высокими. По мнению Сами Надера, директора Института стратегических вопросов Леванта, стычки через границу "потенциально могут внятуть весь регион в полномасштабную войну", но "Хезболла" и Израиль "пытаются избежать этого".

И ливанское движение, и Израиль заявляют о незаинтересованность в эскалации. "Израиль не стремится к полномасштабной войне, но будет действовать в соответствии с развитием ситуации на местах", - отметил глава израильского МИД Исраэль Кац. В то же время обе стороны демонстрируют готовность повысить ставки для самообороны. "Хезболла" отметила, что "если результат (последних ударов по Израилю - прим. ред.) окажется недостаточным, мы оставим за собой право ответить в другой раз", — сказал Хасан Насралла.

Он уточнил, что силам "Хезболлы" удалось попасть по базе Глилот к северу от Тель-Авива, где располагается Моссад, то есть движению, в отличие от предыдущих операций, удалось ударить вглубь территории Израиля. Лидер "Хезболлы" также пригрозил возможностью применения высокоточных ракет. ЦАХАЛ же со своей стороны объявил неэффективности действий шиитской партии.

В Израиле согласны с выводами ливанских экспертов о возможности расширения конфликта до регионального уровня. Но в Тель-Авиве уверены, что поддержка США сдерживает втягивание Ирана на стороне его ливанских союзников.

"Вероятно, благодаря большому присутствию США в регионе с несколькими кораблями иранцы не присоединились к атакам Хезболлы на Израиль. Мы увернулись от пули с точки зрения потенциальной региональной войны", - оценивает Дэнни Цитринович, научный сотрудник Иранской программы Института исследований национальной безопасности. Он обратил внимание на большое количество телефонных звонков между министрами обороны США и Израиля.

"Так что с этой точки зрения американское присутствие и участие являются одним из способов разрядить эту напряженность, наряду с другими принятыми мерами, но они также являются подготовительными мерами, принятыми на случай полномасштабной войны", - добавил он.

Что касается американской поддержки, то на фоне угроз Ирана Пентагон действительно укрепил свое присутствие на Ближнем Востоке. ВС США переместили в регион большое количество кораблей, в том числе отправили туда вторую авианосную группу USS Abraham Lincoln. Присутствие ВС США может сдерживать реакцию Ирана, но не станет ли оно стимулом для Нетаньяху развивать необходимую ему с точки зрения внутренней политики эскалацию, будучи уверенным в безнаказанности?

Пока что Иран сохраняет спокойствие. Он не только не спешит помогать "Хезболле", но и сам не отвечает на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. В начале июля в офисе верховного лидера ИРИ Али Хаменеи предупредили, что если Израиль начнет полноценную операцию против Ливана, то Тегеран задействуют всю силу для поддержки "Хезболлы".

"Весь ливанский народ, арабские страны и члены "оси сопротивления" поддержат Ливан при противостоянии с Израилем. Будет риск расширения войны на весь регион, в которой будут задействованы все страны, в том числе Иран. В этой ситуации у нас не будет другого выбора, кроме как поддержать всеми способами "Хезболлу"", - заявил Financial Times советник Верховного лидера Ирана Камаль Харази.

Наблюдатели из третьих стран хоть и опасаются возможностей разрастания конфликта, но считают, что "Хезболла" и ЦАХАЛ не готовы идти на риски полноценной войны.

"Если взглянуть на ситуацию трезво, то своими ударами обе стороны продемонстрировали, на каком этапе они находятся. Хезболла ответила контратакой на смерть своего командира Фуада Шукра. К тому же она в очередной раз доказала, что обладает большим ракетным арсеналом и способна осуществлять скоординированные удары. Израиль, в свою очередь, показал, что обладает достоверной информацией об инфраструктуре Хезболлы, а также в состоянии отразить серьезную атаку. В каком-то смысле это - тупиковая ситуация: ни Израиль, ни Хезболла в настоящее время реального военно-стратегического преимущества не имеют", - отмечает берлинская газета Tageszeitung.

Для Израиля, даже если удастся заморозить палестинский фронт, наземная операция в Ливане будет сопряжена с большими жертвами, чем операция в Газе. У "Хезболлы" в наличии, кроме высокоточных ракет и другого эффективного оружия, есть от 100 тыс штыков. С другой стороны, для Ливана война тоже грозит катастрофическими последствиями. Экономика страны на грани дефолта, уровень бедности за 10 лет вырос в три раза, а иностранные фонды грозят прекратить финансирование. Без последнего уменьшатся доходы, а следовательно и рейтинги "Хезболлы".

В случае начала войны Израиль рискует дальнейшим ухудшением отношений с арабским миром. Египет и Саудовская Аравия уже предостерегли Тель-Авив от такой авантюры. Еще больше уронят свою репутацию США. Во имя общего дела защиты мусульман шииты и сунниты начали выступать единым фронтом. К слову, недавно страны ЛАГ исключили "Хезболлу" из списка террористических организаций. Перед выборами в США для администрации Джозефа Байдена открытие еще одного фронта без решенной проблемы Газы будет тяжелой проблемой из-за негативного влияния на шансы Камалы Харрис победить Дональда Трампа.

Операция в Ливане, даже если ЦАХАЛ удастся зайти частично на юг страны, в долгосрочной перспективе не имеет смысла. Армия обороны Израиля на долгие годы увязнет в конфликте, а вывод войск может привести к появлению еще более радикальной группировки, чем "Хезболла". Как-то израильский министр Эхуд Барак жалел об оккупации южного Ливана в период гражданской войны: "Когда мы вошли в Ливан… там не было "Хезболлы". Шииты с юга приняли нас с ароматным рисом и цветами. Именно наше присутствие там создало "Хезболлу"".